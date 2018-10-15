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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۱۶

پیام وزیر جهاد کشاورزی در روز جهانی«زن روستایی»؛

نقش اساسی بانوان روستایی در توسعه کشاورزی و امنیت غذایی

نقش اساسی بانوان روستایی در توسعه کشاورزی و امنیت غذایی

وزیر جهاد کشاورزی گفت: در سال های اخیر به دلیل افزایش مهاجرت مردان از روستاها به شهرها، نقش آنان در تولید، بیشتر شده و امروزه بخش زیادی از فعالیت های کشاورزی توسط زنان صورت می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداو سیما، محمود حجتی به مناسبت روز جهانی«زن روستایی» در پیامی آورده است: زنان روستایی و عشایری از دیرباز در نظام زراعی خرد و در قالب کشاورزی خانوادگی، فعالیت داشته اند. نامگذاری روز 15 اکتبر به نام روز جهانی «زن روستایی» نشان دهنده نقش اساسی بانوان روستایی و عشایری و مشارکت آنان در توسعه کشاورزی و افزایش امنیت غذایی است. اهداف توسعه پایدار با زندگی زنان روستایی و عشایری، پیوند محکمی دارد.

اینجانب ضمن عرض تبریک روز جهانی «زن روستایی» اعلام می کنم در دنیای امروز، زنان روستایی و عشایری به عنوان کنشگران فعال عرصه تولید و توسعه، نقش آفرینی می کنند و بخش مهمی از سرمایه انسانی روستا و مناطق عشایری محسوب می شوند و نقش مؤثری در توسعه جوامع محلی دارند. از این رو ارائه خدمات آموزشی، ترویجی و مالی به آنها باید در اولویت و توجه جدی قرار گیرد.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه پیام خود آورده است: این روند در وزارت جهاد کشاورزی از سه دهه اخیر با توسعه برنامه های آموزشی - ترویجی و مشارکتی ویژه زنان روستایی و عشایری آغاز شده است. افزایش سطح تحصیلات زنان روستایی و عشایری، اقدامی مؤثر در ورود آنها به عرصه های جدید کشاورزی از جمله، کشت تولیدات گلخانه ای و تولید محصول سالم بوده است.

وی افزوده است: تجربه وزارت جهاد کشاورزی در زمینه توانمندسازی زنان روستایی و عشایری گویای آن است که بانوان برای بکارگیری شیوه های نوین، بهره گیری از فناوری و افزایش بهره وری، آمادگی دارند و چنانچه از برنامه های آموزشی - ترویجی بهره مند شوند، می توانند منشأ تحولات جدی در توسعه روستاها باشند.

حجتی یاد اور شده است: اگر چه نتایج و اثربخشی اجرای برنامه ها در حوزه زنان روستایی و عشایری امیدبخش است، لیکن حجم نیازها و فرصت های پیش روی این قشر ساعی و تلاشگر به مراتب بیشتر و افزون تر از رخدادهای موجود است.

اینجانب معتقدم روز جهانی زن روستایی، فرصت مغتنمی است تا کلیه بخش های مؤثر و مرتبط، با برنامه ریزی و توجه ویژه به نقش و جایگاه مؤثر زنان روستایی و عشایری در تولید و توسعه برای مشارکت آنها اقدامات عملی و مؤثرتری انجام دهند.

وی در این پیام گفته است: جامعه محلی اعم از روستا و مناطق عشایری یک مجموعه یکپارچه است و بخشی نگری نسبت به فعالیت ها و اقدامات می تواند به انسجام آنان آسیب جدی وارد نماید. بنابر این هم افزایی و هماهنگی در تدوین برنامه ها و جامع نگری و تبیین نقش فعال و اثربخشی زنان روستایی و عشایری می تواند دستاورد روز جهانی زن روستایی را به منصه ظهور برساند.

در دومین همایش ملی بزرگداشت روز جهانی زنان روستایی و عشایری از حدود 20 نفر از زنان روستایی و عشایری در زمینه های مختلف تقدیر شد.

کد مطلب 4430906

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    نظرات

    • IR ۰۹:۱۷ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
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      مدیریت بازار سیاه دلار و ارتباط با دلالان دلار را باید در وزارت جهاد کشاورزی جستجو کرد

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