نقش اساسی بانوان روستایی در توسعه کشاورزی و امنیت غذایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداو سیما، محمود حجتی به مناسبت روز جهانی«زن روستایی» در پیامی آورده است: زنان روستایی و عشایری از دیرباز در نظام زراعی خرد و در قالب کشاورزی خانوادگی، فعالیت داشته اند. نامگذاری روز 15 اکتبر به نام روز جهانی «زن روستایی» نشان دهنده نقش اساسی بانوان روستایی و عشایری و مشارکت آنان در توسعه کشاورزی و افزایش امنیت غذایی است. اهداف توسعه پایدار با زندگی زنان روستایی و عشایری، پیوند محکمی دارد.

اینجانب ضمن عرض تبریک روز جهانی «زن روستایی» اعلام می کنم در دنیای امروز، زنان روستایی و عشایری به عنوان کنشگران فعال عرصه تولید و توسعه، نقش آفرینی می کنند و بخش مهمی از سرمایه انسانی روستا و مناطق عشایری محسوب می شوند و نقش مؤثری در توسعه جوامع محلی دارند. از این رو ارائه خدمات آموزشی، ترویجی و مالی به آنها باید در اولویت و توجه جدی قرار گیرد.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه پیام خود آورده است: این روند در وزارت جهاد کشاورزی از سه دهه اخیر با توسعه برنامه های آموزشی - ترویجی و مشارکتی ویژه زنان روستایی و عشایری آغاز شده است. افزایش سطح تحصیلات زنان روستایی و عشایری، اقدامی مؤثر در ورود آنها به عرصه های جدید کشاورزی از جمله، کشت تولیدات گلخانه ای و تولید محصول سالم بوده است.

وی افزوده است: تجربه وزارت جهاد کشاورزی در زمینه توانمندسازی زنان روستایی و عشایری گویای آن است که بانوان برای بکارگیری شیوه های نوین، بهره گیری از فناوری و افزایش بهره وری، آمادگی دارند و چنانچه از برنامه های آموزشی - ترویجی بهره مند شوند، می توانند منشأ تحولات جدی در توسعه روستاها باشند.

حجتی یاد اور شده است: اگر چه نتایج و اثربخشی اجرای برنامه ها در حوزه زنان روستایی و عشایری امیدبخش است، لیکن حجم نیازها و فرصت های پیش روی این قشر ساعی و تلاشگر به مراتب بیشتر و افزون تر از رخدادهای موجود است.

اینجانب معتقدم روز جهانی زن روستایی، فرصت مغتنمی است تا کلیه بخش های مؤثر و مرتبط، با برنامه ریزی و توجه ویژه به نقش و جایگاه مؤثر زنان روستایی و عشایری در تولید و توسعه برای مشارکت آنها اقدامات عملی و مؤثرتری انجام دهند.

وی در این پیام گفته است: جامعه محلی اعم از روستا و مناطق عشایری یک مجموعه یکپارچه است و بخشی نگری نسبت به فعالیت ها و اقدامات می تواند به انسجام آنان آسیب جدی وارد نماید. بنابر این هم افزایی و هماهنگی در تدوین برنامه ها و جامع نگری و تبیین نقش فعال و اثربخشی زنان روستایی و عشایری می تواند دستاورد روز جهانی زن روستایی را به منصه ظهور برساند.

در دومین همایش ملی بزرگداشت روز جهانی زنان روستایی و عشایری از حدود 20 نفر از زنان روستایی و عشایری در زمینه های مختلف تقدیر شد.