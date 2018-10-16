شعار محوری یوم الله ۱۳ آبان «هیهات من الذله» است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحسن محمودی صبح سه شنبه در جلسه نهایی ۱۳ آبان استان تهران طی سخنانی اظهار داشت: مراسم یوم الله ۱۳ آبان و ۹ دی امسال با محوریت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می شود.

محمودی در ادامه با بیان اینکه یوم الله ۱۳ آبان، یک روز ملی است که به همه اقشار ملت ایران تعلق دارد افزود: باید بدانیم که دشمن به دنبال سیاه‌نمایی است لذا باید دستاوردهای نظام را برای مردم بازگو کنیم.

وی در ادامه به شعار محوری یوم الله ۱۳ آبان اشاره کرد و گفت: شعار «هیهات من الذله» مردم ایران امسال در دنیا عینیت و تجلی خواهد یافت و با این شعار و حضور پرشور مردم انقلابی و شهیدپرور بار دیگر سیلی محکمی به دشمنان ایران اسلامی خواهیم زد.

رئیس ستاد ۱۳ آبان استان تهران با بیان اینکه دشمنان تلاش می کنند تا یک جو روانی را ایجاد کنند اظهار داشت: به یاری خداوند مراسم ۱۳آبان امسال را باشکوه تر و قدرتمند تر از هرسال دیگر به منصه ظهور خواهیم گذاشت و پیام انقلاب امسال در این روز مهم توسط مردم انقلابی ایران در سراسر جهان پخش خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با اشاره به اینکه امروز دشمن بر علیه ایران هجمه های زیادی را وارد آورده است افزود: امروز متاسفانه دشمن در فضای مجازی با کل توان در حال تلاش است که برخی ارکان نظام را در فضای مجازی خدشه دار کنند که باید به آن توجه ویژه داشته باشیم.

محمودی گفت: این جمله یک شعار نیست بلکه به عینا دیده ایم که آمریکا زمین گیر شده است و همه در حال تماشا هستند که با دست ترامپ دیوانه آمریکا در حال سقوط است، سیاست های ترامپ زوال قدرت ترامپ را سرعت می بخشد، مشاهد کردیم که در سوریه داعش در بن بست گیر کرده است و این اقتدار جمهوری اسلامی ایران را نمایش می دهد.

