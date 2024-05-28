حمایت بورل از طرح لهستان برای ایجاد پدافند هوایی یکپارچه اروپایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از موافقت خود با طرح پیشنهادی لهستان مبنی بر ایجاد سامانه پدافند هوایی مشترک اروپایی خبر داد.
دونالد تاسک، نخست وزیر لهستان هفته گذشته گفت که دولت این کشور به همراه یونان، در حال تدوین پیشنهادی به شورا و کمیسیون اروپا برای ایجاد سامانه پدافند هوایی مشترک اروپایی هستند.
بورل در آستانه نشست شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا در امور دفاعی گفت: هرآنچه با رویکرد مشترک انجام شود، مورد اجماع است. در واقع، به عنوان نماینده عالی حوزه امنیتی و دفاعی، حمایت از چنین موضوعاتی مسئولیتم محسوب میشود و وظیفهام ایجاد سیاست دفاعی مشترک است.
کارشناسان نظامی پیشتر در گفتوگو با اسپوتنیک توضیح دادند که چرا به اصطلاح طرح «دیوار پهپادی» چیزی جز خودنمایی کشورهای درگیر و تلاش برای نمایش «سختگیریشان علیه روسیه و به قول خودشان تهدیدهای روسیه» نیست.
فنلاند، نروژ، لهستان و کشورهای بالتیک -لتونی، لیتوانی و استونی- توافق کردهاند که یک «دیوار پهپادی» را در امتداد مرزهای خود با روسیه و بلاروس ایجاد کنند.
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