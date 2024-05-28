قیمت طلا و سکه امروز هشتم خردادماه؛ افزایش ۸۵۰ هزار تومانی سکه

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه طرح جدید در معاملات امروز سه‌شنبه (هشتم خردادماه) بازار طلای تهران تا لحظه تنظیم این خبر نسبت به قیمت پایانی روز گذشته (دوشنبه هفتم خردادماه) با افزایش ۸۵۰ هزار تومانی به ۴۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم نیز با افزایش یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی نسبت به دیروز ۳۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد.

نیم سکه و ربع سکه در جریان معاملات امروز هر کدام افزایش ۳۰۰ هزار تومانی را تجربه کردند، بر این اساس نیم سکه به قیمت ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ربع سکه نیز به ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه یک گرمی نیز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، هفت میلیون تومان معامله شد.

بهای هر اونس طلا در بازارهای جهانی به ۲ هزار و ۳۴۴ دلار رسید.

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز در بازار طلای تهران با کاهش ۸۳ هزار تومانی به سه میلیون و ۳۳۲ هزار تومان رسید.