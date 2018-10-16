به گزارش خبرگزاری مهر، «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا که صبح امروز برای گفتگو در خصوص ماجرای مفقود شدن «جمال خاشقجی» روزنامه نگار منتقد عربستانی، وارد ریاض شده، امشب در ضیافت شام «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی شرکت می کند.

این در حالی است که بن سلمان متهم اصلی در پرونده مفقود شدن خاشقجی محسوب می شود.

در همین رابطه نیویورک تایمز در گزارشی اعلام کرد: عربستان برای رها کردن خود از فشارهای بین المللی به وجود آمده در نتیجه ماجرای«خاشقجی»، قتل وی را می پذیرد اما داستانی جدید را در این رابطه نقل می کند.

در همین رابطه عربستان در حال آماده کردن خود برای نقل این داستان است که خاشقجی در زمانی که در حال بازجویی در کنسولگری عربستان در استانبول بوده بر اثر یک اشتباه کشته می شود.

این در حالی است که مقامات بلندپایه عربستانی از جمله شخص «محمد بن سلمان» ولیعهد این کشور، پیشتر مدعی شده بود که خاشقجی از کنسولگری عربستان در استانبول خارج شده است.

به نظر می رسد که عربستان این داستان جدید را برای رها کردن خود از فشارهای بین المللی به وجود آمده در نتیجه ماجرای خاشقجی و همچنین برداشتن انگشت اتهام از شخص بن سلمان انجام می دهد.

جمال خاشقجی در تاریخ دوم اکتبر به کنسولگری عربستان در استانبول مراجعه کرده و از آن تاریخ اطلاعی از وی در دسترس نیست.

این در حالی است که «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی هفته گذشته در مصاحبه با رسانه های آمریکایی مدعی شده بود که خاشقجی مدت کوتاهی بعد از آنکه وارد کنسولگری عربستان سعودی در استانبول شده از آنجا خارج شده است.

روزنامه واشنگتن پست در روزهای گذشته اعلام کرده بود که یک تیم ۱۵ نفره از عربستان برای کشتن خاشقجی به ترکیه سفر کرده است.

از سوی دیگر مجتهد فعال توئیتری و افشا کننده مسائل عربستان در توئیتی نوشت: منابع ترکیه اعلام کرده اند که جمال خاشقجی روزنامه نگار سعودی شکنجه و سپس به قتل رسیده است و پس از قتل نیز جسد وی مثله شده است. تصاویر همه این رویدادها موجود است.

وی در ادامه توئیت خود گفت: ویدئویی از شکنجه و قتل خاشقجی برای محمد بن سلمان ولیعهد عربستان ارسال شده است. اگر این خبر تایید شود یعنی خبر اخراج وی از ترکیه و ورود وی به عربستان صحیح نیست.

مجتهد در پایان اعلام کرد که ترکیه باید جزئیات قتل خاشقجی را به طور کامل اعلام کند. وی افزود: به نظر می رسد ترکیه دلایل قطعی و تفصیلی درخصوص شکنجه جمال خاشقجی را می داند و این دلایل چه بسا به زودی اعلام شود. به نظر می رسد گروهی که این عملیات را انجام داده حرفه ای نبوده است چرا که نتوانسته این موضوع را پنهان و جزئیات دردناک آن را از بین ببرد. عملیاتی که نیازمند موضع جدی و قاطع ترکیه است و آیا ترکیه تنها به اعتراض اکتفا خواهد کرد؟

شبکه الجزیره به نقل از منابع آگاه گزارش داد که جسد «جمال خاشقجی» روزنامه نگار مشهور سعودی در یکی از مناطق استانبول ترکیه پیدا شده است.

گزارش‌های اولیه پلیس ترکیه حاکی است که «جمال خاشقجی» روزنامه‌نگار منتقد آل‌سعود داخل کنسولگری عربستان در ترکیه کشته شده است.

یکی از این منابع آگاه گفت: «ارزیابی اولیه پلیس ترکیه این است که آقای خاشقجی داخل کنسولگری عربستان سعودی در استانبول کشته شده است. ما معتقدیم این قتل با برنامه‌ریزی قبلی صورت گرفته و جسد او به بیرون از کنسولگری منتقل شده است».