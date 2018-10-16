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۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۱۰

تیراندازی در نزدیکی سفارت رژیم‌صهیونیستی در آنکارا/ ضارب زخمی شد

تیراندازی در نزدیکی سفارت رژیم‌صهیونیستی در آنکارا/ ضارب زخمی شد

فردی که به فرمان ایست پلیس ترکیه در نزدیکی سفارت رژیم صهیونیستی در آنکارا توجه نکرده بود، با شلیک چند گلوله زخمی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی جروزالم پُست، پلیس ترکیه از تیراندازی در نزدیکی سفارت رژیم اشغالگر قدس در آنکارا خبر داد.

پلیس ترکیه در این خصوص اعلام کرد: پس از بی توجهی راننده یک دستگاه تراکتور به فرمان ایست از سوی پلیس ترکیه، وی از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت و زخمی شد.

پلیس در این خصوص اعلام کرد: فرد بازداشت شده ۴۵ سال دارد و در بازجوئی های اولیه اقرار کرده است که قصد داشت در اقدامی اعتراض آمیز خودروی خود را به سفارت رژیم اشغالگر قدس در آنکارا بکوبد.

تا کنون اطلاعات بیشتری در این باره منتشر نشده است.

کد مطلب 4432277

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