ورود بازرسان ترکیه به منزل سرکنسول سعودی در استانبول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسوشیتدپرس، بازرسان ترکیه به منظور مشخص شدن موضوع قتل «جمال خاشقجی» روزنامه نگار مشهور سعودی و منتقد ریاض در استانبول دقایقی پیش به منزل سرکنسول سعودی در این شهر وارد شدند.

این در حالیست که «محمد العتیبی» سرکنسول عربستان در استانبول ساعاتی پیش ترکیه را ترک کرده بود.

جمال خاشقجی دوم اکتبر برای کارهای مربوط به مدارکش وارد کنسولگری عربستان در استانبول شده و به‌گفته نامزدش که منتظر او بوده، دیگر از ساختمان بیرون نیامد. مقامات سعودی ادعا کرده‌اند که این نویسنده و روزنامه‌نگار ۵۹ساله از کنسولگری خارج شده است، اما رسانه‌ها گزارش‌هایی مبنی بر به‌قتل رسیدن و تکه تکه شدن جسد او در کنسولگری عربستان منتشر کرده‌اند.