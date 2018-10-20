والدین درباره فضای مجازی آگاه باشند/دانش آموزان درمعرض آسیب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا حمیدی فر، در برنامه تلویزیونی پرسشگر که با موضوع «آسیب های اجتماعی» شامگاه گذشته روی آنتن شبکه آموزش‌ سیما رفت گفت: اعتیاد، خشونت و درگیری ببن فردی، خودکشی، طلاق، آسیب های فضای مجازی و سرقت از جمله اولویت های آسیب های اجتماعی هستند.



وی درباره تنبیه دانش آموزان و ضرب و شتم معلمان که این روزها اخباری از آن به گوش می رسد اظهار کرد: این روزها تنبیه دانش آموز و یا بالعکس تعرض به معلمان شنیده می شود، اما در آموزش و پرورش جای بررسی بیشتری دارد و باید در آنجا به دقت مورد توجه قرار بگیرد.



مدیرکل مشاوره و مددکاری اجتماعی ناجا افزود: بدیهی است آسیب ها تبعاتی با خود به همراه دارد. امروز دانش آموزان ما وقت زیادی را سرگرم فضای مجازی هستند. این فضا نیز چون کنترل نشده است و برخی والدین آگاهی لازم را ندارند نمی‌توانند کنترل کنند به همین علت با روحیه و روان نوجوانان بازی می‌شود.



حمیدی فر با بیان اینکه یادگیری تحت استفاده بیش از حد از فضای مجازی کاهش می یابد گفت: اینها روابط بین معلم و دانش آموزان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.



وی درباره خشونت علیه معلمین گفت: اختلال تعادل بین معلم و دانش آموزان مشکلاتی به همراه دارد که روابط خشن از این جمله هستند. باید همانطور که معلمان خود را کنترل می‌کنند دانش آموزان را نیز طوری تربیت کنند که جلوی چنین مسائلی گرفته شود. اگر شکایتی باشد به قوه قضائیه ارجاع می‌شود. اما مهم آن است که راههای کنترل خشم را معلمان و دانش آموزان بیاموزند.



مدیرکل مشاوره و مددکاری اجتماعی ناجا افزود: نیروی انتظامی به وفور روی موضوع مهارت های کنترل خشم کار می‌کند. شبکه مشاوره و مددکاری از بزرگترین شبکه هاست؛ ۴۴ مرکز مشاوره داریم و ۶۵۰ کلانتری ما دارای واحد مشاوره هستند.



وی افزود: تفاهم نامه ای نیز با آموزش و پرورش داریم که متخصصان ما در حوزه مشاوره و روانشناسی حضور یافته و راهکارهای کنترل خشم و مانند آن را آموزش می دهند که البته منطقه با منطقه متفاوت است و به عنوان مثال اگر در منطقه ای معضل اعتیاد بیشتر دیده می‌شود متخصصان ما درباره چگونگی پیشگیری از اعتیاد به دانش آموزان آموزش‌هایی ارائه می کنند.



حمیدی فر در پاسخ به پرسشی درباره اثربخشی این اقدامات گفت: قطعا اگر چنین برنامه هایی اجرا نمی‌شد اوضاع بدتر از حالا بود. حدود ۱۳ هزار شهید را در حوزه اعتیاد و پیشگیری از قاچاق مواد تقدیم انقلاب کردیم. به همان نسبت که نیروی انتظامی از جانش مایه میگذارد و در برابر آنها که جامعه را تهدید می‌کنند ایستادگی میکند در برابر مسائل اجتماعی و به ویژه پیشگیری نیز بی تفاوت نیست و حساس است و به همین علت در سال ۷۸ معاونت اجتماعی ناجا شکل گرفت.



وی با بیان اینکه پدیده های اجتماعی نیازمند راهکارهای اجتماعی هستند گفت: باید ریشه و عامل مشکلاتی چون بزهکاری را پیدا کرد.



مدیرکل مشاوره و مددکاری اجتماعی ناجا در پاسخ به اینکه اگر مدیر مدرسه ای تشخیص داد که پلیس می‌تواند در حل یک مشکل اجتماعی کمک کند چگونه باید اقدام کند و کمک بگیرد گفت: رابطه تنگاتنگی با آموزش و پرورش داریم. طرح نماد با محوریت آموزش و پرورش و همکاری چند دستگاه در قالب نظام مراقبت اولیه دانش آموزان شکل گرفته است. در این طرح مسائل دانش آموزان شناسایی و بسته به مشکلشان به بهزیستی نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و... معرفی می‌شوند.



وی ادامه داد: اگر مدیر مدرسه ای درخواست داشته باشد می‌تواند از نزدیکترین مقر انتظامی خود کمک بگیرد.



حمیدی فر درباره وضعیت مدارس حاشیه شهرها با مدارس شمال شهر گفت حاشیه نشینی معلول مهاجرت از شهرهای دیگر است. فرد نخبه که به شهر بزرگ می‌آید در خود شهر ساکن می‌شود اما حاشیه نشینی معلول فقر و بیکاری در دیگر شهرهاست.