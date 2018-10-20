تیم هندبال اراک به عنوان سرمایه ورزش استان مرکزی باید حفظ شود

علی اکبر کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اتفاقات روز گذشته تیم هندبال اراک و عدم حضور این تیم در برابر میهمان خود در اراک و مشکلات پیش آمده به دلیل این رخداد، اظهار داشت: تیم هندبال اراک (هپکو سابق) برای استان مرکزی و اراک سرمایه ارزشمند است، حضور این تیر در سوپر لیگ یک فرصت است و نباید اجازه دهیم این امکان به راحتی از دست برود.

عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی افزود: برای حل مشکل قانونی باشگاه شهرداری اراک و پیوستن تیم هندبال هپکو به این باشگاه و از سوی دیگر برای پیوستن تیم هندبال به باشگاه آلومینیوم سازی با مدیرعامل این باشگاه مکاتباتی انجام شد تا این تیم بتواند تحت پوشش و حمایت یکی از این دو باشگاه قرار بگیرد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس بیان کرد: امیدوار بودیم با پیگیری‌های انجام شده و مکاتبات مکرر یکی از دو باشگاه یعنی شهرداری و آلومینیوم اراک این تیم را تحت پوشش و حمایت قرار دهد، اما رایزنی ها تاکنون به نتیجه نرسیده است.

کریمی خاطرنشان کرد: پیگیری برای حل مشکل تیم هندبال اراک همچنان ادامه دارد تا به زودی بتوانیم این مشکل را رفع کنیم و تیم هندبال اراک همچون گذشته با قدرت و اقتدار در لیگ برتر کار خود را ادامه دهد.

عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به دلیل همین مشکلات ذکر شده فوق، متاسفانه این تیم روز گذشته نتوانست مقابل میهمان خود در اراک حاضر شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس تصریح کرد: انتظار می رود مسئولان استان نیز با توجه به وجود این سرمایه ارزشمند ورزشی در استان، حمایت لازم را انجام دهند تا هندبال اراک همچنان به حضور خود در لیگ برتر ادامه دهد.

گفتنی است، تیم هندبال اراک که سابقه ای بیش از دو دهه برای حضور در لیگ برتر دارد، در فصل گذشته با نام تیم هندبال هپکو جز چهار تیم برتر لیگ برتر بود.

روز گذشته رقابت هفته دوم مسابقات هندبال لیگ برتر کشور بین دو تیم هندبال اراک و فرازبام دهدشت، به علت عدم حضور تیم اراک برگزار نشد و به دنبال این رخداد، ناظر فدراسیون هندبال در اراک اعلام کرد گزارشی تهیه و به کمیته انضباطی فدراسیون هندبال ارائه خواهد کرد تا در مورد تیم هندبال اراک تصمیم لازم گرفته شود.