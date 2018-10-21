معرفی کمانداران برتر مسابقات انتخابی تیم ملی در بخش کامپوند

به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۱۸ کماندار در بخش مردان و ۶۳ کماندار در بخش بانوان برگزار کننده رقابت های انتخابی تیم ملی تیروکمان در بخش کامپوند بودند.

این مسابقات امروز یکشنبه پس از سه روز رقابت میان شرکت کنندگان با معرفی نفرات برتر به پایان رسید. این نفرات به این شرح معرفی شده اند:

کامپوند مردان

۱- اسماعیل عبادی ۲- محمد صالح ۳- امید طاهری

کامپوند بانوان

۱- گیسا بایبوردی ۲- سحر قادری ۳- راحله فارسی

پیش از این نیز برترین های شرکت کننده در بخش ریکرو معرفی شده بودند. در بخش مردان ریکرو، صادق اشرفی به عنوان نخست دست یافت. میلاد وزیری و عرفان ارژنگی پور نیز دوم و سوم شدند. در بخش بانوان نیز شیوا شجاع مهر در رده اول ایستاد. نیلوفر علیپور و الهه میرزایی هم جایگاه های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.