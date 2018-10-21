روسیه:آمریکا پیشنهادات قبلی مسکو برای مذاکره را رد کرده بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ولادیمیر شمانوف» رئیس کمیته دفاعی دومای دولتی روسیه در واکنش به خروج آمریکا از پیمان منع موشک‌های هسته ای میان بُرد، این اقدام آمریکا را جرقه‌ای برای تشدید رقابت‌های تسلیحاتی در نظام بین‌الملل عنوان کرد.

رئیس کمیته دفاعی دومای دولتی روسیه در عین حال گفت: رئیس جمهور، ولادیمر پوتین در جمع نمایندگان مجمع ملی و در واکنش به این تصمیم آمریکا اعلام کرده که پاسخ مناسب و کافی را به این موضوع خواهد داد.

شمانوف همچنین این رفتار آمریکا را با توجه به سیاست‌های یکجانبه‌گرایی کاخ سفید، چندان عجیب و غیرمنتظره ندانست و افزود مقامات واشنگتن پیش از این همه پیشنهادات مسکو برای برگزاری مذاکره و گفتگو در مورد پیمان منع موشک‌های هسته ای میان بُرد را رد کرده بودند.

صبح امروز، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که واشنگتن از «پیمان منع موشکهای هسته ای میان بُرد» (INF) که با روسیه منعقد کرده است، خارج خواهد شد.

ترامپ در توجیه این خروج غیرمنتظره به نقض ادعایی این پیمان از سوی روسیه متوسل شد و در عین حال «توسعه این موشکهای هسته ای» را وعده داد.

ترامپ به رغم طرح این ادعا که روسیه این پیمان را نقض کرده است، هیچگونه ادله و مدرکی برای اثبات مدعای خود ارائه نکرد!

اعلام خروج از پیمان مذکور، یک روز پس از آن انجام شد که روزنامه گاردین در گزارشی از اِعمال فشار «جان بولتون» مشاور امنیت ملی کاخ سفید بر ترامپ جهت خروج از این پیمان خبر داده بود.