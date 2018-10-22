کشور با کمبود پرستار مواجه است/ استخدام در صورت کسب مجوز

ابراهیم گلمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه دیدار از مراکز بهداشتی و درمانی تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی سمنان، بابیان اینکه برای خدمت‌رسانی توسط پرستاران استانداردهایی تعریف‌شده است، تأکید کرد: ما در کشور کمبود پرستار داریم و اعداد و ارقام با کمیت‌های استاندارد نمی‌خواند اما این امر باعث نمی‌شود که کیفیت خدمات وزارت بهداشت پائین آید.

وی افزود: استخدام نیروی پرستار نیازمند مجوز سازمان مدیریت، برنامه‌وبودجه است و وزارت بهداشت نمی‌تواند درباره استخدام نیرو، خودش تصمیم بگیرد.

رایزنی با سازمان برنامه و بودجه

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، گفت: درصورتی‌که سازمان مدیریت، برنامه‌وبودجه به ما اعلام مجوز کند، می‌توانیم استخدام پرستار داشته باشیم و در غیر این صورت خیر، که متأسفانه فعلاً این نهاد با مشکل کمبود بودجه روبرو است.

گلمانی افزود: بااینکه در کشور کمبود پرستار مشهود است اما به تمام مراکز بهداشتی درمانی و دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ‌شده که مطلوب بودن خدمات پرستاران و مراقبت از بیماران می‌بایست باکیفیت بالا باشد.

وی در پاسخ به سؤالی که درنهایت تکلیف استخدام پرستاران جدید چه می‌شود، گفت: طی رایزنی‌هایی که وزارت‌خانه و کمیسیون بهداشت با سازمان برنامه بودجه شده، مقرر شد تا کارگروهی را تشکیل و برای استخراج تعداد نیروهای پرستار موردنیاز در کشور اقدام کنیم تا آماری درست در اختیار داشته و سپس با سازمان برنامه بودجه رایزنی کنیم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، گفت: خوشبختانه پرستاران در تمام نقاط کشور بیش از ظرفیتشان هم در این شغل شریف نیرو و وقت می‌گذارند که خوشبختانه شاهد رضایت خوبی نیز از سوی مردم هستیم که باید از این قشر قدردانی کنیم.