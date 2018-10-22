وصل موقتی برق ۵ مجموعه جهاددانشگاهی/ درخواست برای کنتور برق مجزا

دکتر سید ابولحسن شاهزاده فاضلی طی قطع برق مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی در ظهر روز گذشته ۲۹ مهرماه به خبرنگار مهر اظهار کرد: برق این مجتمع و مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی حدود ۵-۶ساعت قطع بود؛ قطع برق به علت بدهی ۲-۳ ماهه اخیر بود که به صورت موقت وصل شد.

رئیس مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی با بیان اینکه طی این ۵-۶ ساعته رایزنی های زیادی با اداره برق صورت گرفته است، گفت: ما بعد از پرداخت هم باز به مشکل بر می خوریم؛ زیرا ذخایر ملی در این مرکز وجود دارد.

وی ادامه داد: در همین راستا به اداره برق درخواست داده ایم تا برق مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی را از سایر واحدهای جهاددانشگاهی(پژوهشکده گیاهان دارویی، جهاددانشگاهی واحد علم و صنعت، پژوهشکده شیمی، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی، پارک علم وفناوری البرز و بخشی از پژوهشگاه رویان) تفکیک کنند؛ زیرا قطعی برق این واحدها نهایتا منجر به تعطیلی کار می شود ولی در مرکز ذخایر، نمونه های ملی از بین می روند.

به گفته شاهزاده فاضلی، در صدد هستیم که دیگر به این مشکلات برخورد نکنیم.