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۲ آبان ۱۳۹۷، ۵:۵۸

آمریکا روادید دست اندرکاران قتل قاشقجی را لغو می کند

آمریکا روادید دست اندرکاران قتل قاشقجی را لغو می کند

وزیر خارجه آمریکا از لغو روادید کسانی خبر داد که در مرگ روزنامه نگار منتقد سعودی در ترکیه دست داشته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «مایکل پمپئو» وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد واشنگتن روادید افرادی را که ثابت شود در مرگ قاشقجی دست داشته اند، لغو خوادهد کرد..

پمپئو با این حال تاکید کرد منافع راهبردی واشنگتن در روابط با ریاض در جای خود باقی است و تغییری در آن رخ نخواهد داد.

وی در تلاش برای سرپوش نهادن بر جنایت مقامات سعودی مدعی شد ریاض دست اندرکاران قتل خاشقجی را شناسایی کرده و به زودی اقداماتی را علیه آنها به اجرا می گذارد.

از سوی دیگر یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز گفت به علت کشته شدن خاشقجی، روادید ۲۱ تبعه عربستان سعودی لغو می شود و یا این افراد نخواهند توانست روادید سفر به آمریکا را دریافت کنند.

کد مطلب 4439768

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