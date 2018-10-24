۶۶ سال حبس برای بزرگترین شبکه ضرب سکه تقلبی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام صدور محکومیت قطعی برای متهم اصلی و اعضای باند ضرب سکه های تقلبی طلا با اتهاماتی چون تهیه و توزیع هزاران قطعه سکه تقلبی بهار آزادی، جعل پلمب، مهر و نشان طلافروشی ها، صرافی ها ی بانک مرکزی و ایجاد اخلال در بازار سکه اظهار داشت: در پی شکایت تعدادی از طلافروشان مبنی بر فروش سکه‌های تقلبی و اغفال آنها از سوی عده ای سودجو، مراتب به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی استان هرمزگان قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: با گسترش چتر اطلاعاتی و پس از یک ماه رصد تحرکات و اقدامات متهمین مشخص شد، باند سازمان یافته‌ای در حاشیه شهر تهران در امر تهیه و توزیع سکه‌های تقلبی طلا در سراسر کشور فعالیت دارد و از طریق شبکه گسترده ای از طلافروشان، واسطه ها و عوامل خود به اخلال گسترده در بازار سکه مبادرت نموده است.

حجت الاسلام اکبری اظهارداشت: پس از شناسایی و دستگیری تعدادی از اعضای این باند ، متهم اصلی این پرونده که از بندرعباس به تهران گریخته بود تحت تعقیب قرار گرفت و پس از شناسایی دیگر عوامل این باند و محل اختفاء آنان، به دستور مقام قضایی، اکیپ مجربی از مأموران پلیس امنیت عمومی استان هرمزگان به تهران اعزام و با همکاری مأموران پلیس امنیت عمومی ناجا در یک اقدام عملیاتی منسجم و گسترده ۶ نفر از سرباندهای ضرب سکه های تقلبی را دستگیر کردند.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: در بازرسی از منازل، کارگاه ها و ضرابخانه های متعدد ساخت سکه‌های جعلی، بیش از هفت هزار سکه تقلبی آماده فروش، ۲ دستگاه پلمب سکه، ۷ دستگاه تراش برای ساخت مهر و ضرب سکه، ۱۵ کیلو ورقه مسی برای ساخت سکه تقلبی، ۳۵ عدد مهر تقلبی ضرب سکه، ۶ عدد مهر جعلی ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی ، تعدادی برچسب تقلبی مربوط به سکه و پلمب آن، چندین هزار دلار و ۲ عدد کیس کامپیوتر که مورد استفاده برای جعل مهرهای سکه بود، کشف و به همراه ۷ دستگاه خودروی متعلق به این باند توقیف شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اعلام این مطلب که روند رسیدگی به پرونده تا صدور رأی قطعی کمتر از سه ماه به طول انجامیده است یادآور شد: پس از تکمیل مراحل تحقیقات و صدور کیفرخواست در دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس به پرونده اعضای این باند بزرگ ضرب سکه های تقلبی بهار آزادی که به منظور دستیابی به اهداف مجرمانه خود اقدام به جعل پلمب طلافروشی ها ،صرافی ها و حتی نشان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نموده اند در شعبه دادگاه کیفری شهرستان بندرعباس رسیدگی و در نهایت منجر به صدور محکومیت گردید.

حجت الاسلام اکبری تصریح کرد: به موجب حکم صادره از دادگاه کیفری دو شهرستان بندرعباس؛متهمین اصلی و اعضای این باند بزرگ ضرب مسکوکات تقلبی طلا در مجموع به تحمل ۶۶ سال و شش ماه حبس تعزیری ، توقیف تمامی اموال حاصل از جرم و منع اشتغال در حرفه مربوط به صنف طلا و انتشار حکم محکومیت توسط مرکز رسانه قوه قضائیه، محکوم شدند که حکم صادره پس از تأیید در دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان هم اکنون در مرحله اجرا می باشد و بر این اساس متهمین به نام های ۱-یوسف کدپور(کدیور) فرزند احمد با ۱۱ فقره سابقه کیفری به جرم ساخت سکه شبیه مسکوکات داخلی و خرید و فروش آن و همچنین مشارکت در ترویج این نوع سکه با وصف تعدد و تکرار جرم و سردستگی گروه مجرمانه به ۱۵سال حبس تعزیری و ضبط اموال تحصیلی شامل مبلغ سه میلیارد و هفتصد و نود و هفت میلیون تومان ،خودروی سانتافه ،سیزده میلیون تومان وجه نقد و ۴۹۰ گرم طلا به نفع دولت و به جرم جعل پلمب ۵۹ مغازه طلافروشی و ا۲ واحد صنفی به ۳ سال حبس تعزیری و همچنین به اتهام جعل علامت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ۱۵ سال حبس تعزیری و منع اشتغال به حرفه مربوط به صنف طلا و جواهر و انتشار حکم محکومیت به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شد.

۲- فرید کاظم لو فرزند علی با ۱۴ فقره سابقه کیفری به جرم ترویج مسکوک شبیه سکه طلای داخلی به ۱۵ سال حبس تعزیری ،استرداد کلیه اموال به شکات و ضبط اموال حاصل از جرم شامل مبلغ هشتاد میلیون تومان و خودروی مزدا ۳ و ۱۰ گرم طلا به نفع دولت و همچنین به اتهام تخریب به ۴ سال و نیم حبس تعزیری و منع اشتغال به حرفه مربوط به صنف طلا و انتشار حکم محکومیت به عنوان مجازات تکمیلی محکوم گردید.

۳- سیاوش شهریاری فرزند محمود با ۴ فقره سابقه کیفری به جرم خرید سکه با عیار پایین شبیه به مسکوکات داخلی به ۵ سال حبس تعزیری و ضبط اموال و وجوه حاصل از جرم به نفع دولت و منع اشتغال به حرفه مربوط به صنف طلا و انتشار حکم محکومیت به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شد.

۴-کاظم شیرمحمدزاده فرزند محمد با یک فقره سابقه کیفری به جرم مشارکت در ترویج سکه با عیار پایین شبیه به مسکوکات طلای رایج داخلی از طریق خرید و فروش آن به ۴ سال حبس تعزیری و ضبط اموال و وجوه حاصل از جرم به نفع دولت و منع اشتغال به حرفه مربوط به صنف طلا و انتشار حکم محکومیت به عنوان مجازات تکمیلی محکوم گردید.

۵- حسین کدیور فرزند احمد با یک فقره سابقه کیفری به جرم معاونت در ترویج سکه شبیه مسکوکات داخلی از طریق تسهیل در خرید و فروش آن به ۳ سال حبس تعزیری و منع اشتغال به حرفه مربوط به صنف طلا و انتشار حکم محکومیت به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شد.

۶- حامد کدیور فرزند احمد با یک فقره سابقه کیفری به جرم معاونت در ترویج سکه شبیه مسکوکات داخلی از طریق تسهیل در خرید و فروش آن به ۲ سال حبس تعزیری و منع اشتغال به حرفه مربوط به صنف طلا و انتشار حکم محکومیت به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شد.