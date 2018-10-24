به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری میزبان گروهی از مدیران و کارشناسان وزارت محیطزیست جمهوری فدرال آلمان بود، این گروه پس از برگزاری جلسات متعدد با نهادهای مرتبط با بخش انرژی و محیطزیست کشور، به تشریح دستاوردهای جلسات خود با حضور زینب حمیدزاده مجری ملی پروژه «پیشبرد راهاندازی بازار بهینهسازی انرژی و محیطزیست» و علی مرتضی بیرنگ رئیس مرکزتعاملات بینالمللی علم و فناوری پرداختند.
زینب حمیدزاده مجری ملی پروژه به اهمیت پیشبرد همکاریها مطابق تفاهمنامه بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران و وزارت محیطزیست آلمان اشاره کرد و گفت: اجرای موفق تفاهمنامه و البته مشارکت مؤثر ذینفعان بازار بهینهسازی انرژی و محیطزیست به پیشنهاد معاونت علمی در بهمن سال ۱۳۹۶ به تصویب شورای عالی انرژی کشور رسید.
وی ادامه داد: بازار بهینهسازی انرژی و محیطزیست با همکاری وزارت نفت، وزارت نیرو، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان حفاظت محیطزیست و سایر نهادهای دولتی و خصوصی کشور بهمنظور دستیابی به اهداف، سیاستها و قوانین کشور در زمینه کاهش مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانهای، فعال سازی بخش خصوصی بهویژه شرکتهای دانشبنیان و جذب مشارکتهای بینالمللی راهاندازی میشود.
کمک به تدوین مقررات و دستورالعملهای استقرار بازار بهینهسازی انرژی و محیطزیست در ایران بر مبنای تجربیات موفق بینالمللی، هدف اصلی طرح همکاری بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران و وزارت محیط زیست آلمان است.
همچنین پیادهسازی بازار بهینهسازی انرژی و محیطزیست در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و مناطق روستایی سبز از طریق اجرای پروژههای موردی، از دیگر اهداف اجرای این طرح همکاری است.
انستیتوی تحقیقات اقتصادی آلمان به همراه دو شرکت معتبر بینالمللی دیگر، مسئول پیشبرد طرح همکاری از سوی وزارت محیطزیست آلمان هستند.
جلسه آغازین پروژه با حضور اعضای کمیته راهبری، نمایندگان وزارت محیطزیست آلمان، سفیر آلمان در تهران و کارشناسان ایرانی و آلمانی فعال در پروژه در تاریخ ۳۰ آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
نظر شما