آخرین وضعیت پرداخت ارز اربعین در مرزها

مسعود خاتونی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت ارائه ارز اربعین در کشور عراق به زائران ایرانی اظهار داشت: پرداخت ارز رسماً از روز یکشنبه بعدازظهر در هفته جاری آغاز شده چرا که ثبت‌نام از بامداد روز یکشنبه اعلام شده بود و بنابراین آن دسته از زائرانی که بعدازظهر یکشنبه به مرزها رسیدند، توانستند دینار مورد نیاز خود را از شعب منتخب دریافت نمایند.

پشت پرده هماهنگی برای توزیع ارز اربعین با عراقی‌ها

این مقام مسئول در نظام بانکی افزود: ۵۱ نقطه در کشور عراق با ۲۵۰ باجه برای ارائه ارز اربعین تعیین شدند چرا که ما نتوانستیم دینار را به ایران انتقال داده و در شعب بانکی خود در داخل کشور توزیع کنیم؛ بنابراین تمام ایستگاه‌ها به اجبار در عراق برپا شد.

وی تصریح کرد: برای برپایی باجه‌های ارائه ارز اربعین باید از طرف عراقی مجوزهای لازم دریافت می‌شد که بدین‌منظور با یک شرکت مورد تائید مراجع نظامی و انتظامی عراق و بانک مرکزی این کشور، هماهنگی‌های لازم انجام شد اما مدتی هم زمان از دست رفت بنابراین ما ۲۴ ساعت زمان داشتیم که هماهنگی‌های لازم را انجام دهیم. برخی مشکلاتی که اکنون بر سر ارائه ارز به زائران پیش آمده، ناشی از این مسائل است.

به گفته این مقام مسئول در نظام بانکی، در ۵۱ نقطه عراق، بیش از ۲۵۰ ایستگاه کاری سرویس‌های لازم را صورت می‌دهند که البته بروز برخی حوادث طبیعی از جمله توفان شن در مهران، ۱۰ ساعت کار توزیع ارز در این مرز را به تأخیر انداخت ضمن اینکه بانک مرکزی و مسئولان عراقی، اجازه حضور ما در مرز چزابه که ۱۱ درصد خروجی زائران از آنجا صورت می‌گیرد را ندادند؛ بنابراین ترافیک انتقال زوار به نجف، کربلا و کاظمین را داشتیم و در نهایت توانستیم مجوزهای لازم در مرز شلمچه را برای توزیع ارز دریافت کنیم.

آغاز توزیع ارز در مرز شلمچه

خاتونی اظهار داشت: صبح روز گذشته استارت توزیع ارز در شلمچه زده شده ضمن اینکه ایستگاه‌های کاری ما در نجف، کاظمین و بغداد نیز برپا شده و زائران می‌توانند به آن مراجعه کنند این در حالی است که در ساعات اولیه توزیع ارز در سه مرز مذکور، شرایط به خوبی پیش می‌رفت اما رفته‌رفته ازدحام سبب شد که به دلیل شرایط خاص امنیتی کشور عراق، مدیریت به سختی صورت گیرد و پرداخت ارز به زائران با کندی پیش رود. بنابراین همه اینها دست به دست هم داد که نتوانیم سرویس بهینه را به زوار ایرانی برای حضور در این مراسم معنوی ارائه دهیم.

ایجاد محدودیت نقل و انتقال پول از ایران از سوی عراقی‌ها

معاون بانک ملی ادامه داد: تأخیر در زیرساخت‌های ارز از جمله بسترهای اینترنتی و نیز مشکلات نقل و انتقال پول سبب شد تا تنها در فاصله زمانی ۸ صبح تا ۲۰ شب اجازه داشته باشیم پول به عراق انتقال دهیم لذا اکنون در مرزهای مهران و شلمچه به دلیل اینکه قدرت حضور ما بیشتر است، ایستگاه‌های کاری در حد قابل قبولی افزایش یافته و زائران می‌توانند با راحتی بیشتری ارز خود را تأمین کنند.

وی افزود: جدا از مرز مهران، شلمچه و چزابه که بانک مرکزی و استانداری این مناطق اجازه فعالیت ما را نداده بودند، شعب در نجف، کاظمین و بغداد فعال هستند که امیدواریم بتوانیم کار را با آرامش بیشتری پیش ببریم.

خاتونی تأکید کرد: برخی مشکلات پیش آمده برای ارائه ارز اربعین به زوار خارج از اختیارات ماست ضمن اینکه نرخی که برای ارز دولتی در نظر گرفته شده ۹۶ ریال است درحالی‌که برخی دلالان تا ۱۵۰ یا ۱۶۰ ریال نیز ارز را به مردم در ایران می‌فروختند پس آنها هم دست به کار شده و اختلالاتی را پیش‌روی زوار ایرانی ایجاد کردند.

۲۱ هزار نفر ارز اربعین دریافت کردند

این مقام مسئول در نظام بانکی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ۱۲۱ هزار نفر برای دریافت ارز اربعین ثبت‌نام کرده‌اند، گفت: بالغ بر ۲۱ هزار نفر توانسته‌اند ارز خود را دریافت کرده که ۹۲ درصد آنها تمامی ۱۰۰ هزار دینار و ۸ درصد آنها ۵۰ هزار دینار را دریافت کرده‌اند.

وی تصریح کرد: اکثر زائران امروز و فردا مرزها را به سمت عراق ترک خواهند کرد که امیدواریم بتوانیم خدمات‌رسانی مناسبی به آنها داشته باشیم.

خاتونی اظهار داشت: در فرودگاه نجف نیز باجه‌هایی وجود دارد اما به دلیل ورود زائران، صف غیرمتعارفی تشکیل شده بود که مراجع نظارتی فرودگاه این ایستگاه را تعطیل کرده‌اند به هر حال تمام تلاش ما این است که بتوانیم نواقص را برطرف کنیم و در این رابطه نیز از مردم عذرخواهی می‌کنیم.

این مقام مسئول در نظام بانکی گفت: اگر زوار تابحال ارز خود را تهیه نکرده‌اند حتماً با مراجعه به باجه‌های تعیین شده، اقدام به خرید ارز نمایند ضمن اینکه نیاز به مراجعه تک‌تک افراد نیست و یک نفر به نمایندگی از گروه می‌تواند به باجه‌ها مراجعه کرده و ارز سایرین را نیز با ارائه مدارک دریافت نماید اما ما نیز برای این افراد که نماینده سایرین هستند، اولویت در پرداخت را رعایت خواهیم کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: زوار می‌توانند در مسیر برگشت نیز ارز خود را دریافت کنند و حتی اگر به هر دلیلی نتوانند در طول سفر خود ارز دریافت کنند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن ریال آنها در ایران را به حسابشان واریز خواهیم کرد.