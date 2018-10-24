احترام به حقوق بشر و کرامت انسانی نخستین شرط تحقق صلح است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، «آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل با انتشار پیامی به مناسبت روز ملل متحد تاکید کرد که برغم وجود موانع و مشکلات هرگز تسلیم نشده و بر منشور سازمان ملل پایبند خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه روزانه زنان و مردان ملل متحد برای معنا دادن عملی به آن منشور مشغول فعالیت هستند، آورده است: فقر مطلق در حال کاهش است، اما شاهد نابرابری فزاینده‌ای در سطح جهان هستیم. در عین حال می‌دانیم از راه کاهش نابرابری، به امید و فرصت و صلح در سراسر جهان خواهیم افزود.

گوترش همچنین افزود: تغییرات اقلیمی سریع‌تر از اقدامات ما در برابر آن به پیش می‌رود، اما تسلیم نخواهیم شد چرا که می‌دانیم اقدام برای اقلیم، تنها راه موجود در شرایط کنونی است.

دبیر کل سازمان ملل با اشاره به موضوع حقوق بشر آورده است: حقوق بشر در نقاط زیادی از جهان نقض می شود، اما من باز تاکید می کنم که ما تسلیم نخواهیم شد. چرا که می‌دانیم احترام به حقوق بشر و منزلت انسان، نخستین شرط برای صلح است. درگیری در نقاط مختلف جهان در حال افزایش بوده و مردم دچار رنج و عذاب هستند، اما ما تسلیم نخواهیم شد، زیرا می‌دانیم هر مرد، زن و کودک، سزاوار زندگی سرشار از صلح و آرامش است.