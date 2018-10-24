به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام احمدی گفت: در همایش دوچرخه سواری که به مناسبت هفته ورزش و تربیت بدنی در شهرکرد برگزار شد، بسته های آموزشی زیست محیطی در بین شرکت کنندگان با هدف آموزش و ترویج فرهنگ محیط زیست توزیع شد، که این بسته ها شامل کتابچه های آموزشی و کیسه های پارچه ای زباله بود.

وی افزود: در این همایش که با شرکت حدود ۳۰۰ نفر از علاقه مندان و دوست داران محیط زیست برگزار شد، رکاب زنان مسیر میدان معلم تا بوستان تهلیجان شهرکرد را طی کردند.

این مقام مسئول ضمن اشاره به اهمیت ورزش به ویژه ورزش دوچرخه سواری در حفظ محیط زیست، گفت: این گونه همایش ها با هدف ترویج فرهنگ استفاده از دوچرخه به جای خودروهای شخصی و در راستای کاهش آلودگی هوا و صوت، حفظ محیط زیست و سلامت شهروندان برگزار می‌شوند.

احمدی در پایان با اشاره به اهمیت حفظ محیط زیست و هوای پاک از عموم مردم خواست برای برخوردار از هوای پاک از وسایل بی آلایندگی ها از جمله دوچرخه در انجام کارهای روز مره خود علاوه بر انجام ورزش به حفظ محیط زیست خود نیز کمک کنند.