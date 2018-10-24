تیم درمان فقط پزشکان نیستند/متهم به پول پاشی شدیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن هاشمی در گردهمایی مدیران بیمارستانی و مدیران پرستاری بیمارستان های سراسر کشور، افزود: ما در وزارت بهداشت با همراهی مدیران دانشگاهی، بیمارستانی و پرستاری، در طول ۵ سال گذشته در کنار خدمات جاری وزارت بهداشت که از بدو تاسیس تاکنون داشته است، طرح تحول سلامت را با لطف خدا، حمایت رئیس جمهور، دولت، مجلس گذشته و فعلی، مسئولین کشور، مقام معظم رهبری و روسای دو قوه دیگر پیگیری کردیم و با موفقیت نسبی آن را ادامه دادیم.

وی با بیان اینکه در مسیر اجرای طرح تحول سلامت، حاشیه های زیادی برای جامعه پزشکی، پیراپزشکی و در سطح کلان مدیریت حوزه سلامت، بخش اقتصادی کشور و گروه های سیاسی در انتخابات های مختلف، ایجاد کردند، تصریح کرد: با وجود حاشیه ها، مسیر را گم نکردیم، هدف و مسیر ما افزایش سطح رضایتمندی مردم از نظام و از مدیریت عالی کشور، از دستاوردهای انقلاب اسلامی و از نظام سلامت بود و معتقد هستم که ما سرمایه اجتماعی بسیار گران سنگی را در طول ۵ سال گذشته برای جمهوری اسلامی ایران با لطف خداوند متعال رقم زدیم.

هاشمی ادامه داد: در روستاها، بخش ها، شهرستان ها و کلانشهرها، بزرگ ترین اقداماتی که همچنان در کشور پرفروغ است، پروژه های حوزه سلامت در بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و نزدیک به نیم میلیون نفر از همکاران ما برای اینکه بتوانند رضایت مردم را کسب کنند، در تلاش هستند؛ به جرات می توان گفت در صدر این حرکت، جامعه پرستاری و همکاران ما در حوزه بهداشت، بهورزان، کارشناسان مراقب سلامت و جامعه مامایی قرار دارند.

وزیر بهداشت افزود: درست است که جامعه پزشکی نقش محوری دارد، اما تمامی افرادی که در حوزه سلامت فعالیت می کنند، در نهایت یک تیم هستند، تا این تیم کامل نباشد، نقش هرکدام از ما ناقص خواهد بود.

هاشمی خطاب به مدیران بیمارستانی و پرستاری گفت: شما بیشترین تماس را با مردم دارید و التیام بخش درد، ناراحتی و آلام آنها و همچنین مایه ثمربخشی خدماتی که جامعه پزشکی در بخش تشخیصی و درمان، اعم از دارو و جراحی دارد، هستید. البته تلاش زیادی شد تا در این بخش هم به نارضایتی ها دامن زده شود، اما جای خوشحالی دارد که امروز، اکثریت جامعه پزشکی خدمت را به بیراهه ترجیح دادند و در همان مسیر فارغ از هر باور و اعتقادی که دارند و هرگونه قضاوتی که از مسئولین دارند، وظایف خود را پیگیری می کنند و می توان گفت این موضوع برای همه ما که به درد و رنج مردم واقفیم، افتخار بزرگی است.

وزیر بهداشت خاطر نشان کرد: درست است که در طرح تحول سلامت نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت کشور تحت پوشش بیمه رایگان قرار گرفتند، هزینه های درمانی کاهش پیدا کرد، بالغ بر ۲۵ هزار تخت بیمارستانی ساخته شد، بیش از ۱۵هزار پزشک در سراسر کشور توزیع و مستقر شدند، در عین حال به تجهیزات پزشکی، تولید داخل و شرکت های دانش بنیان توجه ویژه شد، ۷ هزار مرکز بهداشتی در سراسر کشور تاسیس شد، اما اقدام بزرگ دیگری در بخش امنیت کشور انجام شد، چراکه بخشی از امنیت ملی ما در گروی امنیت روانی است و اینکه مردم احساس کنند، همت و توجه حکومت، دولت و مجلس بر رفع مشکلات آنها است، لذا در این راستا، شما نیز شریک بودید و اگر رابطه فعال تری بین افرادی که در ستاد تصمیم گیرنده هستند، وجود داشت و صدای افرادی که صالح و دلسوز رشته پزشکی در سراسر کشور هستند نیز بلندتر از غوغاسالاران بود، امروز کارنامه بهتری را در این رشته رقم زده بودیم.

هاشمی در توضیح اقدامات موثری که در طول ٥ سال گذشته انجام شده، در خصوص مقایسه اورژانس کنونی و ۵ سال قبل، اظهار داشت: اورژانس کشور در ۵ سال قبل با سازمان اورژانس کنونی قابل مقایسه نیست، در حال حاضر اورژانس هیات امنایی و تبدیل به سازمان شده است، از طرفی در موضوع بهره وری نیز ارتقای زیادی داشته و به این دستگاه توجه بسیاری شده است، از اضافه شدن بیش از ۴۰ بالگرد و هزاران آمبولانس گرفته تا تاسیس مراکز فوریت ها و ارتقای این رشته و موقعیت حرفه ای شان، می توان میزان ارتقا و توجهی که به این بخش شده را دریافت.

وی افزود: امیدواریم که با کمک معاون پرستاری و همکاران ایشان در سراسر کشور حرفه پرستاری نیز از نظر کیفی ارتقاء پیدا کند، البته این ارتقاء باید در حوزه دانش، مهارت و ارتباطات بین المللی صورت گیرد، به این معنی که نباید در چند شعار تکراری و بی نتیجه خلاصه و محصور شد.

هاشمی به این گردهمایی اشاره کرد و گفت: این همایش برای این است که همگی به صرفه جویی در منابع کمک کنیم، زمانی که دولت طرح تحول سلامت را اجرا کرد، از داخل و خارج به پول پاشی متهم شدیم، این رمز عملیات روانی مخالفین علیه یک حرکت اجتماعی خوب بود، بعضی تحریک شده و حرف هایی زدند، برخی آنها را همراهی کردند و بعضی نیز متاسفانه حرف های آنها را باور کردند.

وزیر بهداشت گفت: دو هفته قبل آماری را در مورد متوسط دریافتی کارکنان وزارت بهداشت به دکتر حریرچی دادم که نشان می داد متوسط دریافتی کارکنان در وزارت بهداشت از متوسط دریافتی کارکنان دولت پایین تر است، در جلسه هیات دولت نیز، زمانیکه در مورد پرداخت ارقامی برای جبران افزایش قیمت صحبت شد، عددی را اعلام کردند که گفتم اگر این عدد مدنظر شما است، تمام پزشکان استخدامی دولت، مشمول خطی که به عنوان اقشار آسیب پذیر در نظر گرفته اید، می شوند و کسی ارقام فیش حقوقی پزشکان مخصوصا پزشکان طرحی را باور نمیکرد، در حالیکه سهم بودجه حوزه سلامت در موضوع دستمزد در مقایسه با آنچه اتفاق افتاد، قابل محاسبه نیست و دکتر حریرچی بارها رقم ١٩ تا ٢٠ الی ٢٥ درصد را برای سهم پرداختی پزشکان اعلام کرده اند و مابقی بودجه صرف توسعه خدمات در سراسر کشور مخصوصا در نقاط محروم شد و جامعه پرستاری، پزشکی، آزمایشگاهی و ماماها و...، این بار اضافی را بر دوش کشیدند بنابراین مستحق این کم لطفی نبودند، اما همه با خدا معامله کرده اند و با هوشمندی اجازه ندادند مسیر طرح تحول سلامت به بیراهه ختم شود.

هاشمی خطاب به مدیران بیمارستانی و پرستاری، در خصوص صرفه جویی در هزینه ها گفت: با توجه به شرایط کشور باید بیشتر مراقب هزینه ها و صرف بودجه باشیم، به نظر می رسد باید با توجه به بودجه ای که در اختیار ما قرار می دهند، اولویت ها را تعیین و از اسراف منابع پرهیز کنیم.

وی تأکید کرد: البته صرفه جویی در منابع به معنای کاهش تواتر و کیفیت خدمات به مردم نیست و این موضوع باید همچنان به عنوان خط قرمز درنظر گرفته شود و مدیران بیمارستان ها نباید به منظور صرفه جویی در هزینه ها و منابع، کم فروشی کنند، مخصوصا در مورد افراد بی بضاعت و بیماران صعب العلاج نباید بسته خدمت کوچک شود که دراین مورد بارها به بیمه ها تاکید کرده ام، بنابراین نباید مسیری را که طی کرده ایم با دست خود نابود کنیم و البته اجازه نخواهیم داد، این اتفاق بیفتد.

هاشمی تصریح کرد: طرح تحول سلامت مانند بذری است که ٥ سال است پای به بار نشستن آن صبر کرده ایم و موانع و مشکلات زیادی را به جان خریده ایم بنابراین باید مراقب باشیم تا این نهال، تنومند و بارور شود.

وزیر بهداشت خطاب به مدیران بیمارستانی و پرستاری افزود: با کمک شما می توان با حفظ دو مؤلفه مهم یعنی کاسته نشدن از کیفیت خدمات و حفظ تواتر آنها، با توجه به بودجه ای که در اختیار داریم، سال های بعد نیز به ارائه خدمت ادامه دهیم؛ درست است که جامعه پزشکی بسیار کمک کننده است، اما نقش جامعه پرستاری نیز موثر است.

وی گفت: مدیران و روسای دانشگاهی، بیمارستانی و پرستاری دقت کنند که اگر می خواهند رفتاری نهادینه شود، باید خودشان نیز به آن عمل کنند زیرا آنچه رفتارساز است، رفتار خود ما به عنوان مسئول، معاون، وزیر و مدیر خواهد بود.

وزیر بهداشت در پایان تاکید کرد: آنچه به عنوان بودجه در اختیار ما قرار دارد، بیت المال محسوب می شود و باید با حساب و کتاب صرف شود، اگر از جیب خودمان بی محابا خرج می کنیم، از جیب مردم نباید اینگونه باشد و امیدوارم همه ما حرف و عمل مان یکسان باشد.