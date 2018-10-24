ناگفته های جدید از دعوت خاشقجی به کنسولگری، روند قتل و سرنوشت جسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، عبدالقادر سلفی نویسنده ای ترکیه ای که به نزدیکی به اردوغان مشهور است، جزییات جدیدی از روند قتل جمال خاشقجی که قبلا به آن پرداخته نشده، شرح داده است.

وی درباره آنچه بر سر جمال خاشقجی آمده، در مطلبی در روزنامه حریت نوشته است: جمال خاشقجی روز سه شنبه دوم اکتبر ساعت ۱۳:۱۴ وارد ساختمان کنسولگری کشورش در استانبول شد و سپس به دفتر کنسولگری بدون اینکه بازجویی از وی صورت گیرد، برده شد و به دست تیم تروری که از عربستان آمده بودند به وسیله کیسه پلاستیکی یا ریسمان خفه شده است.

این نویسنده ترکیه ای می نویسد: قتل حدود هفت تا هشت دقیقه به طول می انجامد و تیم ترور از کار انداختن ساعت هوشمند مرتبط به تلفنش ناکام ماندند.

عبدالقادر سلفی فاش کرد: جسد در دفتر کنسولگری به ۱۵ تکه تقسیم می شود. پس از اینکه جسد خاشقجی از کنسولگری خارج می شود روند از بین بردن آثار قتل با به کارگیری مواد شیمیایی شروع می شود و کارشناس پزشکی قانونی عربستان اجازه بازرسی کنسولگری در ۱۰ روز قبل را نداد.

این نویسنده در ادامه آورده است: کنسولگری عربستان در استانبول دو روز قبل از ترور با خاشقجی تماس می کنند تا موعد قرار در روز سه شنبه را به وی یادآوری کنند و از وی می پرسند که آیا می آید یا خیر؟ خاشقجی نگران می شود و می گوید: به جای اینکه من با کنسولگری تماس بگیرم آنها با من تماس گرفته اند!