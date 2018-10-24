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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۸:۰۰

پلیس راهور ناجا اعلام کرد؛

محدودیت‌های ترافیکی آخر هفته/ جاده چالوس یک طرفه می‌شود

محدودیت‌های ترافیکی آخر هفته/ جاده چالوس یک طرفه می‌شود

رئیس مرکز کنترل و ترافیک راهور ناجا، محدودیت‌های ترافیکی آخر هفته در جاده های کشور را اعلام کرد.

سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، محدودیت های ترافیکی روز چهارشنبه ۲ آبان ماه الی روز شنبه ۵ آبان ماه ۹۷ در جاده های کشور را اعلام کرد.

۱-موتورسیکلت :

تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲۰۰ ظهر روز چهار شنبه مورخ ۹۷/۰۸/۰۲ الی  ساعت ۰۶۰۰روز شنبه مورخ ۹۷/۰۸/۰۵ از محورهای کرج-چالوس ، هراز ، فیروزکوه و محور تهران-سمنان-مشهد و بالعکس ممنوع است.

تبصره-تردد موتور سیکلت های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

۲-محور کرج-چالوس:

الف- تردد انواع تریلر,کامیون و کامیونت از محور کرج-چالوس ممنوع است.

 ب- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ الی ۲۴ روز جمعه مورخ ۹۷/۰۸/۰۴ از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه درمحل ، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷ الی ۲۴ همان روز از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یک طرفه خواهد بود.

۳- محور هراز :

الف-تردد کلیه تریلرها از محور هراز ممنوع است.

تردد کلیه کامیون ها و کامیونت ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲۰۰ الی ۲۴۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۹۷/۰۸/۰۲ , همچنین از ساعت ۸ الی ۲۴ روزهای پنجشنبه و جمعه  مورخ های ۹۷/۰۷۸/۰۳ و ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ از محور هراز ممنوع می باشد.

کد مطلب 4440730

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