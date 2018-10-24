«می»: ارسال سلاح به ریاض ادامه دارد/ لغو ویزای مظنونان قتل خاشقجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، ترزا می نخست‌ وزیر انگلیس امروز چهارشنبه و در واکنش به قتل منتقد عربستان در کنسولگری این کشور در استانبول ادعا کرد: لندن ویزای مظنونان سعودی قتل خاشقچی را باطل می‌ کند.

نخست‌ وزیر انگلیس در این باره در پارلمان این کشور گفت: لندن این حادثه را محکوم کرده و عربستان سعودی باید در این باره توضیحات بیشتری بدهد.

وی در ادامه افزود که وزارت کشور کشورش ویزای سعودی‌ های مظنون در این حادثه را برای ورود به انگلیس، تعلیق خواهد کرد.

ترزا می ادامه داد: فروش تسلیحات به عربستان با مجوزهای کنونی ادامه خواهد داشت.