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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۸:۴۰

«می»: ارسال سلاح به ریاض ادامه دارد/ لغو ویزای مظنونان قتل خاشقجی

«می»: ارسال سلاح به ریاض ادامه دارد/ لغو ویزای مظنونان قتل خاشقجی

نخست‌ وزیر انگلیس علیرغم موضع‌گیری های گسترده جهانی به قتل منتقد ریاض در کنسولگری این کشور در استانبول اعلام کرد: فروش تسلیحات به عربستان با مجوزهای کنونی ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، ترزا می نخست‌ وزیر انگلیس امروز چهارشنبه و در واکنش به قتل منتقد عربستان در کنسولگری این کشور در استانبول ادعا کرد: لندن ویزای مظنونان سعودی قتل خاشقچی را باطل می‌ کند.

نخست‌ وزیر انگلیس در این باره در پارلمان این کشور گفت: لندن این حادثه را محکوم کرده و عربستان سعودی باید در این باره توضیحات بیشتری بدهد.

وی در ادامه افزود که وزارت کشور کشورش ویزای سعودی‌ های مظنون در این حادثه را برای ورود به انگلیس، تعلیق خواهد کرد. 

ترزا می ادامه داد: فروش تسلیحات به عربستان با مجوزهای کنونی ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 4440768

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