توصیه مقتدا صدر به نمایندگان پارلمان در آستانه بررسی کابینه عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، مقتدا صدر رهبر جریان صدر در آستانه جلسه پارلمان این کشور برای دادن رای اعتماد به کابینه عادل عبدالمهدی خطاب به نمایندگان مجلس این کشور بیان کرد: شما امروز در برابر خداوند متعال و مردم و عراق مسئول هستید. رای شما ارزشمند و گرانبهاست. این امانتی است که ملت نزد شما گذاشته اند.

وی ضمن درخواست از نمایندگان برای انتخاب وزیران کاردان اعلام کرد: رای خود را به افراد باکفایت و مستقل و متخصص بدهید و مبادا منافع شخصی یا حزبی را بر منافع عراق ترجیح دهید. از سهمیه بندی ها پرهیز کنید.