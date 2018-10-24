«عادل عبدالمهدی» نخست وزیر جدید عراق شد/ ۱۴وزیر رأی اعتماد گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، منابع عراقی از آغاز جلسه پارلمان این کشور برای دادن رای اعتماد به وزرای پیشنهادی عادل عبدالمهدی با حضور ۲۲۲ نماینده پارلمان خبر دادند.

عادل عبدالمهدی کابینه خود را مجلس معرفی کرد تا به شکل جداگانه از سوی نمایندگان مورد بررسی قرار گیرند.

لغو پست معاون نخست وزیری

وی در برابر پارلمان از گروههای سیاسی که به وی آزادی عمل داده اند تشکر کرد و از لغو پست معاونان نخست وزیری خبر داد.

عبدالمهدی در سخنرانی خود در پارلمان گفت: افراد باکفایت زیادی وجود دارند اما امکان معرفی همه وجود ندارد.

اسامی وزرای پیشنهادی

رسانه های عراقی نامزدهای معرفی شده برای پست های وزارتی که از سوی عادل عبدالمهدی اعلام شده را به شرح ذیل اعلام کردند؛

ثامر عباس الغضبان برای وزارت نفت، فواد محمد حسین برای وزارت دارایی، ایاد صالح مهدی السامرایی برای وزارت برنامه ریزی، نعیم ثجیل یسر الربیعی برای وزارت ارتباطات، بنکین رایکائی برای وزارت مسکن و سازندگی، محمد هاشم عبدالمجید برای وزارت بازرگانی، صبا خیرالدین الطائی برای وزارت آموزش و پرورش، قصی السهیل وزارت آموزش عالی، حسن طعمه کزار وزارت فرهنگ، محمد علی الحکیم وزارت خارجه، فالح الفیاض وزارت کشور، فیصل فنر الجربا وزارت دفاع، صالح حسین جبر الحسنی وزارت کشاورزی، احمد ریاض طالب العبیدی وزارت جوانان و ورزش، علاء عبدالصاحب العلوان وزارت بهداشت و محیط زیست، صالح عبدالله الجبوری برای وزارت صنایع و معادن، اسماء سالم صادق برای وزارت دادگستری، باسم عبدالزمان مجید الربیعی وزارت کار و امور اجتماعی، لوی حمید جواد الخطیب برای وزارت برق، جمال عباس محسن العادلی برای وزارت امور آبی، عبدلاله لعیبی باهض برای وزارت حمل و نقل.

ورود عبدالمهدی به پارلمان

منابع عراقی قبلا از ورود عادل عبدالمهدی نخست مامور تشکیل کابینه عراق برای شرکت در جلسه دادن رای اعتماد به کابینه پیشنهادی اش خبر دادند.

ورود برهم صالح به پارلمان

قبل از آن؛ منابع پارلمانی عراق از ورود برهم صالح به ساختمان پارلمان عراق با نزدیک شدن به موعد بررسی کابینه پیشنهادی عادی عبدالمهدی از سوی نمایندگان مجلس این کشور خبر داد.

این منابع عراقی قبلا همچنین به ورود فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق، ابومهدی المهندس، هادی العامری و نیز نامزدهای پست های وزارتی به ساختمان پارلمان اشاره کردند.

تمامی اعضای سائرون در نشست پارلمان حضور داشته و جلسه را ترک نکردند

علیرغم اعلام برخی منابع مبنی بر اینکه نمایندگان ائتلاف سائرون به دلیل اختلافات نشست پارلمان را ترک کردند، اما یک منبع در این ائتلاف اعلام کرد که تمامی اعضای سائرون در نشست پارلمان حضور داشته و جلسه را ترک نکردند.

یک منبع پارلمانی اعلام کرده است که تا این لحظه اختلاف نظرهای نمایندگان پارلمان پیرامون نامزدهای وزارت های کشور، دفاع و ارتباطات بوده است.

فراکسیون «الاصلاح» خواستار تعویق جلسه رأی اعتماد شد

به دلیل ظهور و بروز برخی اختلافات، فراکسیون «الاصلاح» در پارلمان عراق خواستار تعویق جلسه اعطای رأی اعتماد به وزاری پیشنهادی عادل عبدالمهدی شد.

علیرغم اینکه پیشتر اعلام شده بود «فیصل الجربا» به عنوان نامزد تصدی پست وزارت دفاع به پارلمان معرفی شده اما برخی اخبار حاکی از آن است که نامزد تصدی این پست، هشام الدراجی است.

نمایندگان وارد شور شدند

نمایندگان پارلمان عراق به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون نامزدهای تصدی پست های وزارتی مدتی وارد شور شدند تا پس از آن، جلسه پارلمان برای دادن رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی عبدالمهدی از سر گفته شود.

یک منبع پارلمانی در خصوص اخبار ضد و نقیض پیرامون نامزد معرفی شده برای پست وزارت دفاع اعلام کرد: ابتدا درخصوص فیصل الجربا رأی گیری می شود و اگر او تأیید صلاحیت نشود، این هشام الدراجی است که بلافاصله درباره او رأی گیری خواهد شد.

رایزنی عبدالمهدی با روسای فراکسیون ها

در طول زمان شور پارلمان، عادل عبدالمهدی رایزنی های خود با سران فراکسیون های مختلف پارلمانی برای جلب نظر آنها نسبت به وزرای پیشنهادی را آغاز کرده است. علیرغم درخواست ها برای تعویق جلسه پارلمان برای دادن رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی، نشست پارلمان ازسرگرفته خواهد شد.

نشست مشترک دو فراکسیون بزرگ پارلمانی «البناء» و «الإصلاح»

منابع رسانه ای از برگزاری نشست مشترک دو فراکسیون بزرگ پارلمانی «البناء» و «الإصلاح» با حضور «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر مکلف، خبر می دهند. طبق اعلام این رسانه ها، نشست مذکور در دفتر «حسن الکعبی» معاون اول رئیس پارلمان عراق درحال برگزاری است.

درخواست الحلبوسی برای بازگشت نمایندگان به صحن پارلمان

پس از طولانی شدن مدت زمان شور فراکسیون های پارلمانی در خصوص وزرای پیشنهادی عادل عبدالمهدی، «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان از نمایندگان خواست تا هرچه سریعتر ضمن بازگشت به صحن پارلمان جلسه رأی گیری را از گیرند.

از سوی دیگر، همزمان با تداوم رایزنی های نمایندگان پارلمان برای اعطای رأی اعتماد به کابینه عبدالمهدی، حیدر العبادی با صدور بیانیه ای خواستار پایان دادن فراکسیون ها به اختلافات فیمابین برای انتخاب کابینه ای قدرتمند شد.

العبادی: ترک اختلافات در حال حاضر به مصلحت کشور است

العبادی در بیانیه کوتاه خود اعلام کرده است: ترک اختلافات در حال حاضر به مصلحت کشور است.

عبدالمهدی از معرفی نامزدهای العصائب و فالح الفیاض منصرف شده است

الفرات همچنین خبر داده که عبدالمهدی از معرفی نامزدهای العصائب و فالح الفیاض(نامزد تصدی وزارت کشور) منصرف شده است و ۱۳ وزیر را برای گرفتن رای اعتماد به پارلمان معرفی کرده است.

ازسرگیری جلسه رأی اعتماد

جلسه رأی اعتماد پارلمان به وزرای پیشنهادی دولت عراق از سر گرفته شد.

توافق برای رأی اعتماد با ۱۴ وزیر

یک منبع پارلمانی اعلام کرده است که فراکسیون های مختلف با «عادل عبدالمهدی» توافق کرده اند تا از میان وزرای معرفی شده به ۱۴ وزیر رأی اعتماد داده شود. وزارت های کشور و دفاع از جمله پست های وزارتی است که نمایندگان عراقی برای رأی اعتماد دادن به نامزدهای آنها قانع نشدند.

اسامی وزرایی که رأی اعتماد گرفتند

اسامی وزرای تأیید صلاحیت شده در پارلمان به شرح ذیل است؛

ثامر الغضبان؛ وزیر نفت

فؤاد حسین؛ وزیر دارایی

نعیم الربیعی؛ وزیر ارتباطات

محمد علی الحکیم؛ وزیر خارجه

صالح الجبوری؛ وزیر صنعت

علاء العلوان؛ وزیر بهداشت

عبدالله اللعیبی؛ وزیر حمل و نقل

باسم الربیعی؛ وزیر کار

جمال العادلی؛ وزیر منابع آبی

احمد العبیدی؛ وزیر ورزش و جوانان

لؤی الخطیب؛ وزیر نیرو

محمد هاشم؛ وزیر تجارت

صالح حسین؛ وزیر کشاورزی

بنکین ریکانی؛ وزیر بازسازی

عادل عبدالمهدی «نخست وزیر جدید» عراق شد

با اعلام خبرگزاری رسمی عراق، پس از رأی اعتماد پارلمان به ۱۴ وزیر از وزرای پیشنهادی عادل عبدالمهدی، وی رسما از «نخست وزیر مکلف» به «نخست وزیر جدید» عراق تبدیل شد.

سوگند نخست وزیر و وزرای رأی اعتماد گرفته

طبق اعلام رسانه های عراقی، پس از رأی اعتماد نمایندگان پارلمان، نخست وزیر و 14 وزیر تأیید صلاحیت شده کابینه جدید عراق، در صحن پارلمان سوگند یاد کردند.

ختم جلسه رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی

محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق ختم جلسه رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی را اعلام کرد. طبق اعلام رئیس پارلمان عراق، نشست آتی پارلمان در تاریخ 6 نوامبر (15 آبان ماه) برگزار می شود.