گرسنگی پیری را به تأخیر می اندازد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، با پیرتر شدن افراد، آن ها مستعد بیماری هایی مانند سرطان، بیماری های قلبی عروقی و بیماری آلزایمر می شوند.

پیری مهم ترین ریسک فاکتور برای بیماری های انسانی است و به تاخیر انداختن این امر می تواند وقوع و شدت بیماری های انسانی را کاهش دهد. یکی از مهم ترین بخش های پیری مربوط به پیری عروق است و عروقی که تامین کننده مواد غذایی و فاکتورهای حیاتی برای اندام های مختلف هستند بیشتر به پیری حساس هستند و دچار آسیب می شوند.

در مطالعه ای جدید، محققان دانشگاه جورجیا دریافته اند که بین محدودیت انرژی (کمتر خوردن و گرسنگی) و به تاخیر انداختن پیری ارتباط وجود دارد. آن ها ریزمولکولی مهم را کشف کرده اند که طی گرسنگی یا شرایط محدودیت کالری تولید می شود و بتا-هیدروکسی بوتیرات نام دارد که یک جسم کتونی یا مولکول محلول در آب حاوی گروه کتونی است.

این ماده طی دوره هایی که جذب مواد غذایی کمی صورت می گیرد، رژیم غذایی حاوی کربوهیدرات کمی است و همچنین طی گرسنگی و ورزش های شدید و طولانی از اسیدهای چرب، در کبد تولید می شوند.

به نظر می رسد که بتا-هیدروکسی بوتیرات، پیری عروقی را از طریق سلول های اندوتلیالی مفروش کننده عروق به تاخیر می اندازد. بتا-هیدروکسی بوتیرات موجب افزایش تکثیر سلول های اندوتلیالی عروق می شود و مانع از پیر شدن آن ها می شود.

همچنین این مطالعه نشان داده است که بتا-هیدروکسی بوتیرات به پروتئین های خاص متصل شونده به RNA باند می شوند و این امر فعالیت سلول های بنیادی موسوم به OCT۴ را در عضلات صاف عروق و سلول های اندوتلیالی موشی افزایش می دهد.

این افزایش مانع از پیری ناشی از آسیب DNA می شود و عروق خونی را جوان نگه می دارد. این فاکتور سلول های بنیادی می تواند یک هدف درمانی و دارویی برای آهسته کردن یا متوقف کردن پیری باشد و به کمک آن می توان مانع از پیری عروقی شد.