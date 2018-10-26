۲۰۰ نخبه ایرانی غیر مقیم جذب دانشگاهها شدند

دکتر سعید سهراب پور در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: افرادی که مدرک دکتری خود را اخذ می کنند از طریق وزارت علوم جذب دانشگاهها می شوند.

وی ادامه داد: اما تعدادی از نخبگان هستند که در دانشگاههای برتر دنیا تحصیل کرده اند و توسط بنیاد ملی نخبگان جذب دانشگاهها می شوند.

به گفته وی، طی برنامه ریزی هایی که معاونت امور بین الملل معاونت علمی و بنیاد ملی نخبگان داشته از دو سال گذشته طرحی مبنی بر بازگشت نخبگان کشور اجرایی شد.

رئیس دبیرخانه جذب نخبگان در دانشگاهها در بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: این افراد که خواهان جذب در دانشگاهها بودند در بنیادملی نخبگان مورد بررسی قرار گرفتند تا برای تدریس به دانشگاههای ایران بروند.

سهراب پور با اشاره به تعداد نخبگانی که جذب دانشگاهها شده اند، گفت: از آن زمان ۲۰۰ نخبه توانستند به عنوان هیات علمی دانشگاههای سراسر کشور مشغول به تدریس شوند.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف گفت: تنها ۴۰ نفر از این ۲۰۰ نفر در دانشگاه صنعتی شریف تدریس می کنند.