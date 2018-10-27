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۵ آبان ۱۳۹۷، ۲۰:۴۰

پس از نشست استانبول؛

پوتین: بخش اعظم اراضی سوریه از لوث تروریسم آزاد شده است

پوتین: بخش اعظم اراضی سوریه از لوث تروریسم آزاد شده است

رئیس جمهوری روسیه پس از نشست استانبول اعلام کرد: اغلب اراضی سوریه از لوث تروریسم آزاد شده و اولویت کنونی بازسازی این کشور و بازگشت آورارگان سوری به وطن خودشان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز و پس از نشست چهارجانبه استانبول اعلام کرد: مسکو با تصمیم‌ هایی که با هدف ارائه راه حل سیاسی و دیپلماسی برای بحران سوریه مطرح شد، موافقت کرده است.

رئیس جمهوری روسیه ادامه داد: صلح و ثبات در سوریه تنها از راه‌ های دیپلماتیک میسر است. پیشنهاد برگزاری یک کنفرانس بین المللی در خصوص پناهجویان را می‌ دهیم. جامعه بین المللی باید با همکاری هم برای حل مسأله سوریه تلاش کند. برای دست یابی به ثبات پایدار در سوریه باید راه‌ حل سیاسی به دست آید؛ در این راستا مقامات سوریه که عملکردی سازنده داشته‌ اند باید مشارکت داده شوند.

ولادیمیر پوتین افزود: اغلب اراضی سوریه از لوث تروریسم آزاد شده و اولویت کنونی بازسازی این کشور و بازگشت آوارگان سوری به وطن خودشان است. باید به آوارگان سوری تضمین داده شود. باید همه گروه‌ های تندرو و افراطی در این کشور نابود شوند.

کد مطلب 4443226

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