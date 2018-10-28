به گزارش خبرنگار مهر، سروش رفیعی در حاشیه تمرین امروز پرسپولیس به جمع خبرنگاران آمد و درباره دلایل جدایی خود از فولاد خوزستان گفت: به احترام مردم فولاد و حمایت پنج ساله آنها و برخی مدیران باشگاه تصمیم داشتم تا آقایان بیایند و شفاف سازی کنند. من امروز هم منتظرم آقای رضایی به عنوان مدیرعامل باشگاه در زمینه جدایی من از فولاد واقعیت را بگوید.

وی افزود: خیلی ها به من می گفتند که رفیعی وقتی به فولاد رفته است به پرسپولیس فکر می کند اما چنین صحبت هایی واقعا جای تعجب دارد. حتی در تیم های درجه دو و سه هم بازیکن می داند فصل آینده به کدام تیم می رود. وقتی یک بازیکن حرفه ای می شود، دوست دارد در بازی های تدارکاتی هم خودنمایی کند، پس چنین بحث هایی در بازی های رسمی جای تعجب دارد.

بازیکن سابق فولاد خوزستان درباره دلایل فسخ قراردادش با اهوازی ها تصریح کرد: قرار بود با هماهنگی سرمربی و مدیر باشگاه برای طی کردن دوره درمانم به قطر سفر کنم. تمام ارکان باشگاه در جریان بودند، من صحبت کردم تا با توجه به تعطیلات لیگ به کمپ مجهز اسپایر قطر بروم، چون آنجا یکی از مجهزترین کمپ های دنیاست که تیم هایی نظیر پاری سن ژرمن فرانسه تست های خود را انجام می دهند. آنجا به من گفتند کمتر از یک ماه زمان می برد تا دوباره مصدومیت خودم از ناحیه مچ را برطرف کنم، این در حالی است که پزشکان حداقل دو ماه برای ترمیم آسیب دیدگی ام در ایران زمان گذاشته بودند.

رفیعی ادامه داد: از من سوال می پرسند واقعا نمی خواستی کنار تیم باشی؟ باید بگویم در هشت هفته ای که با فولاد بودم ۶ امتیاز گرفتم که در آن برهه زمانی فکر نمی کنم نتایج بدی بوده باشد چون بقیه تیم ها همین مقدار امتیاز را نگرفته بودند. بعد از اینکه بازی با سایپا را انجام دادم، گفتم با هزینه خودم می روم تا دوره درمانم را طی کنم. به مسئولان فولاد گفتم اگر مصدومیتم بیشتر از یک ماه طول کشید، یک ریال هم به من نپردازید، زمانی این صحبت را به آنها مطرح کردم که سه ماه بود پولی نگرفته بودم.

وی درباره اینکه قراردادش با فولاد به صورت دلار بوده است یا ریال، گفت: من قراردادم را با آنها به دلار بستم، یک ریال هم نگرفته ام. بعد از اینکه به قطر رفتم، بندی در قراردادم بود که بدون اجازه باشگاه نمی توانم سفر خارجی بروم. خنده دار است که بگویند بدون هماهنگی قطر رفته ام. مگر کلاس نقاشی است که هماهنگ نباشم و بروم.

هافبک فوتبال ایران که در تمرینات پرسپولیس شرکت می کند در خصوص اینکه آیا حسرت حضور در فینال لیگ قهرمانان آسیا را می خورد؟ تصریح کرد: خیلی خوشحالم که زودتر از موعد مقرر آقای گرشاسبی و آقای برانکو به من اجازه دادند در تمرینات پرسپولیس حاضر شوم. من هر تصمیمی در زندگی ام گرفته ام، در همان برهه زمانی بهترین تصمیم بوده است. در همان برهه ای که مجبور شدم پرسپولیس را ترک کنم به خاطر خانواده ام این کار را کردم و اصلا پشیمان نیستم. هرگز هم حسرت هیچ چیز را نمی خورم.

رفیعی افزود: من با پرسپولیس تمرین می کنم و می بینم که این تیم چقدر مشکلات ریز و درشت دارد. از کوچکترین مسائل تا بزرگترین موضوع که مسائل مالی است، بازیکنان پرسپولیس با مشکلات دست و پنجه نرم می کنند. واقعا از مسئولان انتظار داریم مشکلات این تیم را که از همیشه متحدتر است، برطرف کنند. آنها در مهمترین رویداد به فینال رسیدند و امیدوارم پرسپولیس با تمام توان بتواند موفق شود.