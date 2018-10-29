به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بدری در دیدار با مدیر کل و کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی لرستان به مناسبت سالروز تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی، ضمن تبریک این ایام و تقدیر از اقدامات این سازمان در راستای کنترل بازار، گفت: نقش تعزیرات حکومتی در شفافیت بازار و ساماندهی آن تاثیر گذار و غیر قابل انکار است.

انتقاد از عدم تعیین تکلیف اموال تملیکی لرستان

وی با اشاره به اینکه فروشگاه های زنجیره ای باعث کنترل ‌ ثبات بازار می شوند، گفت: مشتری مداری از اولویت های اصلی بازار هر جامعه است و باید در دستور کار واحد های صنفی مختلف قرار گیرد.

نماینده عالی دستگاه قضایی در استان با اشاره به اینکه روش های بازرسی به زیر ساخت هایی نیاز دارد که باید توسط دولت برنامه ریزی شود، افزود: این مسئله به آن معنا است که باید مکانیزمی از سوی دولت طراحی شود که مبدا و مقصد کالا و هم چنین قیمت آن برای خریدار و فروشنده مشخص و غیر قابل تحریف باید.

بدری در ادامه با ذکر این موضوع که حساب ها و فاکتور های اصناف مختلف باید به شفافیت واقعی و ساماندهی کامل برسد، گفت: عدم ثبات قیمت ها باعث آشفتگی بازار و سخت شدن کار نظارت می شود چرا که شاخصی برای بررسی تخلفات گوناگون وجود ندارد.

وی با بیان اینکه اموال تملیکی برای ورود به بازار با مشکلات خاص خود مواجه هستند، گفت: برای برطرف کردن این مشکل به یک شبکه توزیع عادلانه دولتی که کالاها و اجناس تملیکی را به نیازمندان تحویل دهد نیاز است و عدم وجود این سیستم مشکلات متعددی را به وجود آورده است.

ضرورت نظارت بر فعالیت تعزیرات حکومتی شهرستان‌ها

رئیس شورای قضایی لرستان با اشاره به اینکه دستگاه های دولتی در بحث مدیریت بحران باید بیشتر برنامه ریزی کنند، گفت: این برنامه ریزی ها باعث می شود تا در مواقع حساس و بحرانی برای مردم مشکلات پیش پا افتاده که ناشی از عدم مدیریت صحیح است به وجود نیاید.

بدری با تاکید بر مبارزه با قاچاق کالا در مبادی های ورودی، گفت: برای مبارزه با بحث قاچاق کالا باید با سر شاخه های آن با برنامه ریزی مقابله کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه گشت های تعزیرات باعث آرامش روانی جامعه می‌شود، گفت: تبلیغات سازمان تعزیرات باید به صورت گسترده در مناطق بازار و نیز مناطق گردشگری در دید عموم قرار گیرد تا قوانین به سهولت در دسترس مردم باشد.

رئیس کل دادگستری لرستان با تاکید بر اینکه تشریفات شکایات مردم به سازمان تعزیرات حکومتی باید کاهش یافته و مطالبات مردم باید به صورت میدانی و در لحظه حل شود، گفت: هزینه های اضافی در روند شکایات باید برداشته شود و سعی کنیم راه را کوتاه کنیم تا مردم هر چه زودتر به حق خود برسند.

بدری در ادامه با تاکید بر اینکه نظارت بر ادارات تعزیرات شهرستان های استان باید بیشتر و به صورت مستمر انجام گیرد، گفت: نظارت های غیر محسوس می تواند به کنترل هر چه بیشتر بازار و عملکرد خوب سازمان کمک کند.

تفاوت در قیمت ها رانت و فساد به وجود می‌آورد

وی با اشاره به اینکه تفاوت فاحش قیمت ها خود به خود رانت و فساد را به وجود می آورد، گفت: در حال حاضر بازار به ثبات نسبی رسیده است و مدیران باید بتواند به مردم به این اطمینان را بدهند که توطئه دشمنان تاثیری ندارد چرا که ایران کشوری سرشار از نعمت و توانمندی های فراوان است.

رئیس کل دادگستری استان در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عملکرد مسئولین بانک مرکزی در ارائه خدمات ارزی زائرین اربعین، اظهار داشت: مسئولین مربوطه باید در ارائه ارز به زوار امام حسین (ع) شیوه ای اتخاذ کنند که عزت و کرامت زائران حفظ شود.

بدری با اشاره به اینکه تحویل ارز مورد نیاز زائران در داخل کشور به مراتب راحت تر از تحویل آن در کشور عراق است، گفت: تحویل ارز در شعب بانکی داخل کشور از مشکلات کنونی جلوگیری کرده و از صفوف شلوغ تحویل ارز در کشور عراق جلوگیری به عمل خواهد آورد.