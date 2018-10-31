خودروهای کاملا خودران بدون راننده در کالیفرنیا آزمایش می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ماشابل تک، ایالت کالیفرنیا به شرکت وایمو (Waymo) اجازه داده خودروهای کاملا خودران را در خیابان های این ایالت آزمایش کند.

وایمو که بخشی از شرکت آلفابت است، از ۲۰۱۴ میلادی اجازه داشت خودروهای خودران را با حضور راننده آزمایش کند. اما اجازه نامه جدید به این شرکت اجازه می دهد خودروی خودران را بدون راننده آزمایش کند.

به وایمو اجازه داده می شود خودروهای خودران خود را در جاده های عمومی از جمله بزرگراه ها، آزادراه ها و خیابان ها آزمایش کند.

این آزمایش ها در نزدیکی مقرهای وایمو انجام می شود. همچنین این شرکت می تواند خودروهای خود را در شب یا روز، شرایط مه و باران ملایم آزمایش کند. طبق این اجازه نامه حداکثر سرعت خودرو ۱۰۴ کیلومتر برساعت اعلام شده است.