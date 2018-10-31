  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۹ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۰۴

خودروهای کاملا خودران بدون راننده در کالیفرنیا آزمایش می شوند

خودروهای کاملا خودران بدون راننده در کالیفرنیا آزمایش می شوند

ایالت کالیفرنیا به شرکت وایمو اجازه داده است خودروهای کاملا خودران را بدون حضور راننده در وسیله نقلیه در جاده های عمومی آزمایش کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ماشابل تک، ایالت کالیفرنیا به شرکت وایمو (Waymo) اجازه داده خودروهای کاملا خودران را در خیابان های این ایالت آزمایش کند.

وایمو که بخشی از شرکت آلفابت است، از ۲۰۱۴ میلادی اجازه داشت خودروهای خودران را با حضور راننده آزمایش کند. اما اجازه نامه جدید به این شرکت اجازه می دهد خودروی خودران را بدون راننده آزمایش کند.

به وایمو اجازه داده  می شود خودروهای خودران خود را در جاده های عمومی از جمله بزرگراه ها، آزادراه ها و خیابان ها آزمایش کند.

این آزمایش ها در نزدیکی مقرهای وایمو انجام می شود. همچنین این شرکت می تواند خودروهای خود را در شب یا روز، شرایط مه و باران ملایم آزمایش کند. طبق این اجازه نامه حداکثر سرعت خودرو ۱۰۴ کیلومتر برساعت اعلام شده است.

کد مطلب 4445904
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها