یکی از بزرگترین اشتباهات کشورهای اروپایی دور شدن از واقعیت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، بشار اسد رئیس جمهور سوریه با یک هیات لهستانی به ریاست باویل سکوتیتسکی، نماینده پارلمان لهستان، در دمشق دیدار کرد.

اعضای هیات لهستانی در این دیدار اشاره کردند که هدف اصلی از این سفر، اطلاع از آخرین تحولات سوریه و واقعیت امر است.

بشار اسد تاکید کرد که یکی از بزرگترین اشتباهات کشورهای اروپایی، جدایی از واقعیت است.

رئیس جمهور سوریه به اعضای هیات لهستانی در مورد جنگی که مردم سوریه از هفت سال قبل با آن مواجه هستند و ابزارهای خود اعم از تروریسم، تجاوز مستقیم، تحریم های اقتصادی، تلاش برای مداخله در امور داخلی سوریه و محاصره آن برایشان رخ داده است را شرح داد.

اعضای هیات مذکور نیز تاکید کردند که این جنگ و دستاوردهای سوریه در برابر گروه های تروریستی به خنثی سازی تروریسم که می توانست به کشورهای اروپایی منتقل شود، کمک کرد.

اعضای هیات لهستانی ابراز امیدواری کردند که دولت سوریه بتواند تروریسم را به طور کامل از بین ببرد و کنترل تمام کشور را به دست گیرند.