آخرین وضعیت پرسپولیس در ژاپن از زبان مدیرعامل باشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گرشاسبی درباره آخرین وضعیت تیم پرسپولیس در ژاپن قبل از بازی رفت فینال آسیا، گفت: باتوجه به اینکه برنامه ریزی AFC جوری بود که فینالیست ها دیر مشخص شدند، برای برنامه ریزی، رزرو هتل و تهیه بلیت سفر وقت کمی داشتیم ولی همه چیز دست به دست هم داد، اردویی در دبی داشته باشیم و بعد به ژاپن بیاییم. جا دارد از سفیر ایران در ژاپن ویژه تشکر کنم که خودش وارد عمل شد و بحث هتل و غذای ایرانی ما حل شد. آنها پا به پای ما تلاش می کنند افتخار آفرینی محقق شود.

وی درباره آشپز و غذای ایرانی تاکید کرد: دوستان ما در سفارت ایران اینجا در ژاپن تلاش کردند. یکی دو آشپز خودشان داشتند و یکی دو نفر هم از رستوران هایی که می شناختند به خدمت گرفتند تا غذا را در سفارت تهیه کنند. غذای ژاپنی ها با ذائقه ما هماهنگ نبود و باید طبق نظر پزشک تیم غذا را تهیه می کردیم تا بازیکنان آرامش روحی و روانی داشته باشند. خدا را شکر مشکلی نیست و بازیکنان هم سرحال هستند. ان شاءالله بازی خوب و تماشاگرپسند انجام بدهند.

مدیرعامل پرسپولیس درباره پرواز بازیکنان این تیم از دبی به ژاپن، گفت: کادر فنی و ترکیب اصلی با پرواز بیزینس رفتند. تعدادی از بازیکنان امید و بچه های پشتیبانی هم با پرواز اکونومی آمدند.

مدیرعامل پرسپولیس درباره تعداد تماشاگران پرسپولیس در بازی رفت، گفت: حدود ۸۰۰ تا هزار ایرانی در ورزشگاه حاضر می شوند. هزینه ها هم اجازه نمی داد که از ایران با خودمان تماشاگر ببریم. با هماهنگی با مسئولان تیم کاشیما قرار شد اگر تماشاگری ماند و پشت در بمانند، بلیت تهیه کنیم و به آنها بدهیم. متقابلا ما هم در ایران تعداد بلیت بیشتری به ژاپنی ها خواهیم داد.

گرشاسبی که با برنامه ورزشگاه گفتگو می کرد، درباره وضعیت احمد نوراللهی و شجاع خلیل زاده، اظهار کرد: خدا را شکر نوراللهی خوب است و پا به پای بازیکنان تمرین کرد. شجاع خلیل زاده هم مشکلی ندارد. بازیکنان باید فردا خودشان را در زمین نشان بدهند.

مدیرعامل پرسپولیس در پایان درباره اینکه آیا می داند «لی اندرو» بازیکن برزیلی کاشیما می تواند برای این تیم بازی کند یا خیر؟ گفت: چرا نمی تواند؟ این بازیکن در لیست کاشیما بود. کاشیما روز چهارشنبه مسابقه ای در لیگ ژاپن داشت، فقط دو بازیکن اصلی خود را بازی داد و به تمام بازیکنانشان از جمله این بازیکن برزیلی استراحت داده بود.