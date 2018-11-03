تولید یک گیاه تراریخته در کنیا/مقاومت در برابر بیماری رگه قهوه ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران، دانشمندان سازمان تحقیقات کشاورزی و دامداری کنیا (کارلو) ، موفق شدند کاساوای تراریخته مقاوم به ویروس موزائیک کاساوا و بیماری رگه قهوه ای کاساوا را تولید کنند. این دو بیماری در سال های اخیر سبب تخریب این محصولات شده و باعث شده است که حجم عظیمی از آن ها از بین برود.

این مسئله به کشاورزان خسارت جبران ناپذیری وارد کرده و امنیت غذایی در کشور کنیا را با تهدید رو به رو کرده است.

کاساوا گیاهی بوته ای و چندساله با ریشه های خوراکی است که در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری سراسر دنیا می روید. کاساوا در بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان به عنوان یک غذای اصلی مطرح است و ماده اصلی رژیم غذایی حدود ۵۰۲ میلیون نفر از جمعیت زمین را تشکیل می دهد.

ریشه های گیاه «کاساوا» یک منبع بسیار خوب از کربوهیدرات است. این گیاه سرشار از کربوهیدرات، کلسیم ، ویتامین های B و C و عناصر معدنی ضروری است.

سایمون گیچوکی، یکی از کارشناسان ارشد تحقیقاتی در کارلو، گفت: هر دو بیماری، به ویژه موزائیک کاساوا، این محصول را به مدت طولانی از بین برده اند و تبدیل به یک خطر جدی شده اند.

ویروس موزائیک کاساوا به برگ گیاه آسیب می رساند، باعث می شود که آنها خشک شوند و تغییر رنگ دهند.

گیچوکی افزود: ما هرگز بدون استفاده از مهندسی ژنتیک قادر به کنترل این بیماری نیستیم. در سال های اخیر، این دو بیماری به یک اپیدمی تبدیل شده اند و تهدیدی جدی برای کشت کاساوا به شمار می روند.

مرحله اول پروژه این محققان، اثبات این بود که امکان تولید کاساوای تراریخته مقاوم در برابر این بیماری ها با استفاده از مهندسی ژنتیک وجود دارد.

در مرحله دوم دانشمندان ژن مقاوم به این بیماری ها را شناسایی کرده و با روش های مهندسی ژنتیک آن را به ژنوم گیاه کاساوا وارد کردند.

این پروژه در حال حاضر در مرحله تصویب قانونی است و تولید کاساوای تراریخته مقاوم به بیماری رگه قهوه ای به زودی در کنیا تصویب می­ شود.

دانشمندان کشورهای همسایه کنیا همچون اوگاندا و نیجریه نیز در حال کار روی تولید کاساوای تراریخته هستند. زیرا سالانه بخش عظیمی از محصول کاساوا در این نواحی نیز توسط همین دو بیماری از بین می رود.