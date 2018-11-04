طنین شعارمرگ بر آمریکادرایران اسلامی/دلارهای آمریکایی زیرپای مردم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان و روز مبارزه با استکبار جهانی همزمان با سراسر کشور در تهران و در مقابل لانه جاسوسی آمریکا برگزار شد.

شعار «هیهات مناالذله» در کنار شعار «مرگ بر آمریکا» شعار محوری راهپیمایی امسال است.

همچنین زنگ استکبارستیزی در ۱۰۵ مدرسه سراسر کشور نیز نواخته شد.

بیش از ۴ هزار خبرنگار، تصویربردار و عکاس، مراسم ۱۳ آبان را در سراسر کشور پوشش خبری می‌دهند. در تهران نیز ۱۲۰ خبرنگار و عکاس خارجی و بیش از ۶۰۰ عکاس، ‌خبرنگار و تصویربردار داخلی این راهپیمایی را پوشش خواهند داد.

در این مراسم، سردار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سخنرانی خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علاوه بر مراسم رسمی ۱۳ آبان که توسط شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در مقابل لانه سابق جاسوسی آمریکا در حال برگزاری است، حاشیه‌هایی در خیابان‌ها و اطراف محل برگزاری مراسم وجود دارد.

*جمعیت شرکت کننده تحت تاثیر فضای جدید دشمنی های آمریکا علیه ملت ایران و اعمال تحریم ها، شعارهایی علیه استکبار جهانی، رژیم صهیونیستی و رژیم آل سعود را پیش از آغاز رسمی مراسم سر دادند.

*در یکی از غرفه ها تصویری از نخست وزیر رژیم کودک کش صهیونیستی بر روی سیبل دارت به نمایش درآمده که شرکت کنندگان او را مورد هدف قرار می دهند.

*زیر پای راهپیمایی کنندگان پرچم های آمریکا و رژیم صهیونیستی و همچنین تصویر دلارهای آمریکایی به نمایش درآمده است که شرکت کنندگان از روی آنها عبور می کنند.

*عمده شعارهای شرکت کنندگان ناظر بر عدم مذاکره و سازش با آمریکا است و در پلاکاردهایی با مضامین سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر «جنگ نمی شود و مذاکره نخواهیم کرد» به نمایش درآمده است.

*شرکت کنندگان با پلاکاردهایی که در دست داشتند، به مسئولین گوشزد کردند که بزرگترین استکبارستیزی برای آنها خدمت به مردم و تلاش برای استقلال اقتصادی کشور است.

*ادعاهای تکراری نخست وزیر رژیم صهیونیستی که هربار موجب تمسخر او در مجامع بین المللی می شود نیز در راهپیمایی ١٣ آبان مغفول نماند و با برپایی غرفه ای ادعای اخیر او در خصوص تاسیسات سری هسته ای ایران در تورقوزآباد مورد تمسخر قرار گرفت.

*جنایت های رژیم آل سعود بعنوان مزدور منطقه ای آمریکا علیه مردم یمن نیز در کانون توجه ها قرار داشت.

ادامه دارد ...