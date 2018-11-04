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۱۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۱۹

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

پیگیری ماجرای جشن هالووین در مهدهای کودک/ برخورد با متخلفان

پیگیری ماجرای جشن هالووین در مهدهای کودک/ برخورد با متخلفان

مدیرکل بهزیستی استان تهران از بررسی موضوع برگزاری جشن هالووین در چند مهد کودک خبر داد و گفت: در صورت تائید در کمیسیون نظارت بر مراکز غیر دولتی حتما با مهدهای متخلف برخورد می شود.

داریوش بیات نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برگزاری جشن هالووین در چند مهد کودک استان تهران گفت: برگزاری مراسم و جشن هایی که اسامی ملی و دینی ندارند و حتی مروج مبانی غیر فرهنگی و غیر دینی هستند در مهدهای کودک ممنوع است.

وی گفت: ممنوعیت برگزاری مراسم و جشن های غیر دینی و فرهنگی مانند جشن هالووین و مشابه آن به تمامی مهدهای کودک اطلاع رسانی شده و موارد تخلف برای بررسی به کمیسیون نظارت بر مراکز غیر دولتی بهزیستی استان تهران ارجاع خواهد شد.

مدیر کل بهزیستی استان تهران تاکید کرد: برگزاری چنین مراسم هایی بررسی خواهد شد و در صورت تائید در کمیسیون نظارت بر مراکز غیر دولتی حتما با مهدهای  متخلف برخورد می شود.

بیات نژاد با اشاره به اینکه والدین موارد تخلف را گزارش دهند، گفت: خانواده ها می توانند از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۱۲۳۳۳ هرگونه شکایات خود از تمامی مهدهای کودک را اعلام کنند و به آنها اطمینان می دهیم که در اسرع وقت پیگیری و رسیدگی  می شود.  

کد مطلب 4449719
مهناز قربانی مقانکی

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    نظرات

    • اوستوراقیان IR ۱۵:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
      3 3
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      باید حتما برخورد بشه تا بچه های ایران اسلامی تربیت خوب و دینی داشته باشند نه فرهنگ غربی که آخرش بی بندو باری هست
      • IR ۱۷:۱۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
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        لطفاً مسخره نکنید. اینجا بحث از دین و تربیت دینی نیست؛ فعلاً بحث هویت و فرهنگ ایرانی است. فکر می‌کنم درک این نکته که فرهنگ بچه‌ها از همین حالا ساخته می‌شود کار سختی نباشد آقای استوراقیان!
    • IR ۱۷:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
      0 0
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      بابا این قدر نگران نشید. تازه جشن ولنتاین هم براشون می‌گیرند!

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