پیگیری ماجرای جشن هالووین در مهدهای کودک/ برخورد با متخلفان

داریوش بیات نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برگزاری جشن هالووین در چند مهد کودک استان تهران گفت: برگزاری مراسم و جشن هایی که اسامی ملی و دینی ندارند و حتی مروج مبانی غیر فرهنگی و غیر دینی هستند در مهدهای کودک ممنوع است.

وی گفت: ممنوعیت برگزاری مراسم و جشن های غیر دینی و فرهنگی مانند جشن هالووین و مشابه آن به تمامی مهدهای کودک اطلاع رسانی شده و موارد تخلف برای بررسی به کمیسیون نظارت بر مراکز غیر دولتی بهزیستی استان تهران ارجاع خواهد شد.

مدیر کل بهزیستی استان تهران تاکید کرد: برگزاری چنین مراسم هایی بررسی خواهد شد و در صورت تائید در کمیسیون نظارت بر مراکز غیر دولتی حتما با مهدهای متخلف برخورد می شود.

بیات نژاد با اشاره به اینکه والدین موارد تخلف را گزارش دهند، گفت: خانواده ها می توانند از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۱۲۳۳۳ هرگونه شکایات خود از تمامی مهدهای کودک را اعلام کنند و به آنها اطمینان می دهیم که در اسرع وقت پیگیری و رسیدگی می شود.