فواد صفاریان‌پور برنامه‌ساز و کارگردان تلویزیونی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضور اسپانسرها در ساخت برنامه‌ها بیان کرد: حضور اسپانسرها در تلویزیون در حال گسترش است درحالی که روند درستی برای بهره گیری از آنها وجود ندارد.

وی ادامه داد: اسپانسر مثل مخدر است و همانطور که از مخدر برای درمان هم استفاده می‌کنند، اسپانسرها هم می‌توانند حضور مفیدی در فرآیند تولید داشته باشند اما در حال حاضر، بهره گیری از آن‌ها شکل مشمئزکننده‌ای دارد.

این برنامه‌ساز با اشاره به سلطه اسپانسرها بر تلویزیون در شرایط بی‌پولی تصریح کرد: نمی‌دانم چرا هیچ‌کس درباره بودجه معوق تلویزیون از سوی دولت، صحبت نمی‌کند و انگار نوعی رودربایستی بین دولت و صداوسیما وجود دارد درحالی که اگر این بودجه تامین شود، نیاز بی‌رویه به اسپانسرها هم رفع می‌شود. ما تعداد زیادی شبکه اصلی داریم و تعداد زیادی هم شبکه‌های استانی هستند که فعالیت دارند و چگونه باید بودجه تولید برنامه در این شبکه ها فراهم شود.

صفاریان‌پور با اشاره به جلسات برنامه‌سازان با مدیران توضیح داد: در جلساتی که برای تولید یک برنامه با مدیران برگزار می‌شود سوال نهایی و اصلی این است که آیا برنامه مورد نظر «اسپانسرخور» است یا نه! این تفکر، دست برنامه‌ساز، مدیر و مدیر شبکه را می‌بندد چون دایم باید به این فکر کنند که اگر اسپانسر بودجه یک پروژه را تامین نکند باقی پروژه بدهی است.

این کارگردان برنامه‌های تلویزیونی، یادآور شد: حضور اسپانسر در برنامه‌هایی مثل «خندوانه» و «دورهمی» که خود برنامه شکل گرفته و ساختار دارد، شاید مشکلی نداشته باشد چون اسپانسر زمانی به برنامه ملحق می‌شود که ایده مشخص است اما زمانی که اسپانسر دست به برنامه‌سازی می‌زند تا نفع خودش را ببرد این اتفاق خوشایند نیست.

وی در پایان بیان کرد: ما امروز با سطح سلیقه پایین اسپانسرهایی مواجه شده‌ایم که به کارهایی که در شأن برنامه‌سازی تلویزیون نیست، ورود پیدا کرده‌اند. بدون حضور اسپانسرها هم نمی‌توان برنامه تولید کرد و برنامه‌های زیادی هستند که به دلیل تامین نشدن مالی و کمبود بودجه تعطیل شده‌اند. خود من حدود چند سال است تهیه‌کنندگی نمی‌کنم چون دلم نمی‌خواهد زیر بار قرض بروم!