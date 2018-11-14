ابوالفضل صفری تهیه‌کننده برنامه‌های تلویزیونی درباره آسیب حضور اسپانسر در برنامه های فرهنگی تلویزیون به خبرنگار مهر بیان کرد: وجود اسپانسر در برخی برنامه ها، آنها را از هدف اصلی و اساسی آنها دور می کند مثلا برنامه های فرهنگی از این موضوع آسیب جدی می بینند.

وی ادامه داد: در برنامه های کودک و نوجوان و یا برنامه های فرهنگی و تربیتی نمی توان از هر نوع اسپانسری بهره گرفت زیرا هدف برنامه را زیر سوال می برد و موجب نقض غرض می شود. برنامه ای که مثلا قرار است درباره ساده زیستی و یا پرهیز از تجمل گرایی، الگو باشد با حضور اسپانسرهایی که مردم را به خرید و شرکت در قرعه کشی ها تشویق می کنند اهدافشان نقض می شود.

این تهیه کننده که قرار بود بعد از ماه صفر سری جدید برنامه «وقتشه» را روی آنتن شبکه نسیم ببرد و به دلیل نداشتن بودجه مجبور است این برنامه را تعطیل کند، گفت: «وقتشه» یک برنامه موضوع و محتوامحور است که یک سال پیش تولید و تولید آن طول کشید و ۷ ماه از این مدت را روی آنتن بود اما حالا به دلیل نداشتن بودجه، ساخت برنامه دیگر امکان ندارد در عین حال نمی خواهیم از اسپانسرها هم بهره بگیریم زیرا همانطور که گفتم رویکرد برنامه را نقض می کنند.

وی اضافه کرد: آن زمان آقای محمد احسانی مدیر شبکه نسیم از این برنامه حمایت کرد و برنامه با توجه به نگاه او به تولید رسید. تشخیص مدیر شبکه نسیم هم این بود که برنامه باید ساخته شود اما حالا با کمبود بودجه تولید دیگر امکان ندارد و اگرچه من می دانم منابع مالی شبکه محدود است اما در این برنامه نمی توانیم سراغ اسپانسرها برویم.

تهیه کننده «وقتشه» با اشاره به مضمون برنامه تصریح کرد: ما در «وقتشه» مروج ازدواج آسان بودیم بنابراین دایم بر ساده زیستی و دوری از تجمل تاکید می کردیم، آن وقت چگونه می توانیم اسپانسری داشته باشیم که ماشین های چند صدمیلیونی اش را تبلیغ کنیم و جایزه های صدمیلیونی به مخاطب بدهیم.

تهیه کننده سریال «سارق روح» که پیش از این از شبکه پنج روی آنتن رفته است با اشاره به دخالت اسپانسرها در ساختار تولید و محتوا توضیح داد: واقعیت است که اسپانسر در برنامه ها دخل و تصرف دارد، سهمی از برنامه به اسپانسر تعلق دارد تا تبلیغاتش را ارایه کند و غیر از آن ساختار برنامه به گونه ای پیش می رود که اسپانسر دایم دیده شود. از طرفی صداوسیما چاره ای هم ندارد؛ من خودم کارمند شبکه نسیم هستیم و از مشکلات خبر دارم. دولت بودجه کافی نمی دهد و صداوسیما با اژدهایی به نام آنتن مواجه است که هر چه می سازیم می خورد.

صفری همچنین درباره ماهیت اسپانسرینگ برنامه ها متذکر شد: اسپانسر زمان معنا پیدا می کند که کالایی رد و بدل و در چرخه تجارت مبادله ای انجام شود اما اکنون همه آنها که نقش اسپانسر را ایفا می کنند به سیستم های ارزش افزوده تبدیل شده اند که انواع کدهای دستوری مربع_ستاره ها را شامل می شوند. امروز باید پیش بینی کنید و در انواع قرعه کشی ها شرکت کنید تا جایزه ببرید و این یک چرخه مالی معیوب است.

تهیه کننده سریال در حال ساخت «مرگ خاموش» در پایان گفت: ممکن است بتوان بین انواع قرعه کشی و بخت آزمایی ها با برنامه های ورزشی و مهیج ارتباط برقرار کرد ولی در برنامه های فرهنگی و تربیتی این کار میسر نمی شود.