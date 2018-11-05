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۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۳۶

آمادگی سازمان ملل متحد برای کاهش مخاطرات بلایای طبیعی

آمادگی سازمان ملل متحد برای کاهش مخاطرات بلایای طبیعی

نماینده سازمان ملل متحد در ایران اقدامات جمهوری اسلامی برای کاهش مخاطرات بلایای طبیعی در منطقه را ستود و اعلام آمادگی کرد از هرگونه ساز و کار همکاری چندجانبه در این زمینه پشتیبانی کند.

به گزارش خبرنگار مهر نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایران در نشست تخصصی مشورتی در زمینه همکاری‌های منطقه‌ای برای ایجاد تاب‌آوری در برابر حوادث تدریجی شامل توفان‌های گرد و غبار گفت: خوشوقتم که اعلام کنم سازمان ملل متحد پشتیبان تلاش‌های ایران برای مهار توفان‌های گرد و غبار و سرمایه‌گذاری در کاهش مخاطره و آمادگی مؤثر در مقابل بحران بوده است.

یوگوچی دانیلز افزود: در سطح عالیرتبه، سازمان محیط زیست، برنامه توسعه ملل متحد و برنامه محیط زیست ملل متحد کنفرانسی را برای مقابله با گرد و غبار در جولای ۲۰۱۷ برگزار کردند. گفتگوی عالیرتبه‌ای درباره توفان‌های گرد و غبار در هفتاد و دومین نشست مجمع عمومی در جولای ۲۰۱۸ نیز انجام شد. گفتگویی که بر پیشنهادهای کنش‌گرا متمرکز بود.

وی تأکید کرد: بلایای طبیعی آسیب‌ها و خسارت‌های سنگین به کشورها و مردمشان وارد می‌کنند. آسیا و اقیانوسیه در معرض بحران‌ترین منطقه در جهان هستند. سیلاب‌ها، توفان‌ها، زلزله‌ها، و توفان‌های گرد و غبار به مرگ و میر گسترده و فقط وسیع در طول نسل‌ها منجر می‌شوند.

دانیلز ادامه داد: ایجاد مرکز آسیایی توسعه و مدیریت اطلاعات بحران (اپدیم) با پشتیبانی سخاوتمندانه دولت جمهوری اسلامی ایران دستاورد بزرگی است و گامی مهم به سوی کاهش مخاطرات بلایای طبیعی و افزایش تاب‌آوری در منطقه به شمار می‌رود.

نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایران گفت: مدیریت اطلاعات بحران از هر نظر و در همه حوزه‌های کاهش مخاطرات، حیاتی است. برگزاری نشست تخصصی مشورتی در زمینه همکاری‌های منطقه‌ای برای ایجاد تاب‌آوری در برابر حوادث تدریجی شامل توفان‌های گرد و غبار و مدیریت اطلاعات بحران‌های فرامرزی فرصت مغتنمی است برای افزایش همکاری‌های منطقه‌ای.

دانیلز ادامه داد: نمایندگی سازمان ملل متحد در ایران برای هرگونه همکاری در چهارچوب‌ برنامه‌های اپدیم و همچنین هرگونه ساز و کار همکاری چندجانبه دیگر برای کاهش مخاطرات بلایای طبیعی و آثار مخرب بحران در منطقه آمادگی دارد.

کد مطلب 4450434

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