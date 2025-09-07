به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر فرهند سرپرست روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در همایش یک روزه چالشهای طوفانهای شن و گرد و غبار در شهرها: راهبردهایی برای تابآوری و پایداری با بیان این مطلب یادآور شد: تابآوری تنها به کاشت درخت و مهار کانونهای گرد و غبار محدود نمیشود؛ بلکه یکی از ارکان اصلی آن، اطلاعرسانی دقیق، شفاف و کاربردی به شهروندان است.
به گفته وی، اطلاعرسانی مدرن باید فراتر از اعلام ساده وقوع طوفان باشد و شامل پیشبینی دقیق مسیر و شدت گرد و غبار، تعیین زمان اوج آن و ارائه دستورالعملهای عملی برای حفاظت از سلامت شهروندان باشد. وی افزود: پیامهای روشن و قابلفهم همچون پرهیز از تردد غیرضروری، استفاده از ماسک مناسب یا تعطیلی مدارس میتواند ترس را به آمادگی تبدیل کند.
سرپرست روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران همچنین بر ضرورت استفاده از همه کانالهای اطلاعرسانی از جمله پیامک رسمی، رسانه ملی، شبکههای اجتماعی و اپلیکیشنهای شهری تأکید کرد و گفت: اطلاعرسانی ضعیف، علاوه بر گرد و غبار، ترس و سردرگمی را هم به همراه دارد؛ اما اطلاعرسانی قوی، شفاف و مسئولانه، عامل اتحاد و آمادگی جامعه است.
فرهند در پایان خطاب به شهروندان خواستار مشارکت فعال آنان در فرآیند تابآوری شد و گفت: شهر تابآور نتیجه همکاری همگانی است. باید پیش از رسیدن گرد و غبار، اطلاعات درست و مفید به دست مردم برسد تا شهر بتواند در آرامش و با هوشمندی با تهدیدات طبیعی مقابله کند.
نظر شما