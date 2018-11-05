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۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۷:۱۴

بطحایی در جمع خبرنگاران:

تکلیف مدارس در استفاده از کتابهای کمک آموزشی به زودی روشن می‌شود

تکلیف مدارس در استفاده از کتابهای کمک آموزشی به زودی روشن می‌شود

وزیر آموزش و پرورش گفت: با ابلاغ دستورالعمل جدیدی تکلیف مدارس در استفاده از کتاب های کمک آموزشی و همکاری با مؤسسات روشن می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه آیین رونمایی طرح توانمندسازی روانی و اجتماعی دانش‌آموزان، والدین و کارکنان و نسخه ارتقاء یافته سامانه جامع مراقبت‌های روانی اجتماعی دانش‌آموزان (نماد) درباره وجود تبلیغات کتب کمک آموزشی، گفت: تا زمانی کنکور را به شکل موجود داریم نمی‌توانیم بگوییم بچه‌ها کلاس کنکور نروند و از کتاب‌های کمک آموزشی استفاده نکنند. اما در این راستا در هفته آینده دستورالعمل جدید برای کتاب‌های کمک آموزشی و آزمون‌های آزمایشی به استان‌ها ابلاغ می‌کنیم و تکلیف مدارس در استفاده از کتاب های کمک آموزشی و همکاری با مؤسسات روشن می‌شود.

محمد بطحایی درباره اینکه برخی مؤسسات آموزشی مجوز از دستگاه های دیگر دارند، ادامه داد: در حال بررسی مجوزها هستیم.

وی درباره موضوع بررسی سوابق تحصیلی گفت: در شورای سنجش و پذیرش دانشجو، موضوع بررسی مجدد سوابق تحصیلی در دستور کار است که وزیر علوم نتیجه را اعلام می‌کند.

کد مطلب 4451020

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    نظرات

    • IR ۰۸:۱۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
      0 0
      پاسخ
      لازم نیست دبیرستانها عریض و طویل باشند بلکه باید دارای ساختمانهای کوچکی باشند تا بتوانند مناطق زیادی از یک شهر را تحت پوشش قرار دهند و کنترل و ارایه خدمات به آنها آسانتر باشد

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