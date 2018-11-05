به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه آیین رونمایی طرح توانمندسازی روانی و اجتماعی دانشآموزان، والدین و کارکنان و نسخه ارتقاء یافته سامانه جامع مراقبتهای روانی اجتماعی دانشآموزان (نماد) درباره وجود تبلیغات کتب کمک آموزشی، گفت: تا زمانی کنکور را به شکل موجود داریم نمیتوانیم بگوییم بچهها کلاس کنکور نروند و از کتابهای کمک آموزشی استفاده نکنند. اما در این راستا در هفته آینده دستورالعمل جدید برای کتابهای کمک آموزشی و آزمونهای آزمایشی به استانها ابلاغ میکنیم و تکلیف مدارس در استفاده از کتاب های کمک آموزشی و همکاری با مؤسسات روشن میشود.
محمد بطحایی درباره اینکه برخی مؤسسات آموزشی مجوز از دستگاه های دیگر دارند، ادامه داد: در حال بررسی مجوزها هستیم.
وی درباره موضوع بررسی سوابق تحصیلی گفت: در شورای سنجش و پذیرش دانشجو، موضوع بررسی مجدد سوابق تحصیلی در دستور کار است که وزیر علوم نتیجه را اعلام میکند.
نظر شما