نمایشگاه گیاهان دارویی آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر ، رویداد جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآوردههای طبیعی و طب ایرانی (سنتی) با هدف بازنمایی آخرین پیشرفتهای علمی و صنعتی در محصولات فناورانه گیاهان دارویی و فرآوردههای طبیعی در راستای گسترش اقتصاد غیرنفتی، وفاق ملی در جهت رفع موانع و شکافهای پیشروی توسعه صنعت گیاهان دارویی، این ثروت ملی برگزار می شود.
همچنین عزم ملی و همافزایی سازنده در راستای عملیاتی نمودن نقشه راه اجراییسازی سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی، ارتقا و ترویج فرهنگ اقتصاد دانشبنیان به منزله پیشرانی برای تحرکبخشی به اقتصاد مقاومتی بر مبنای زیستبوم کارآفرینی، فراهمآوری زمینه تعامل جدید و موفق بین فعالان عرصه گیاهان دارویی و ایجاد فضای رقابتی راهگشا همگام با رشد کمی و کیفی محصولات و برندسازی محصولات با کیفیت داخلی از دیگر اهداف این رویداد به شمار می روند.
فراهمسازی بستری جهت مشاوره ساختارمند و مبادلات ایدههای نوآورانه و فناورانه بین پژوهشگران و بنگاههای اقتصادی به عنوان زیرساختهایی برای تجاریسازی یافتههای پژوهشی، تسهیل فرآیند شتابدهی در جهت تشکیل و تقویت کسب و کارهای نوپا (استارتاپها) با حضور شتابدهندهها، معرفی فرصتهای نوین کارآفرینی نیروهای متخصص و کمک به تشکیل شرکتهای نوپا و خلاق، کمک به ایجاد بازارهای جدید و ارتقای انگیزه سرمایهگذاری در بنگاههای کوچک نوآور اهداف این جشنواره محسوب می شوند.
در این نمایشگاه آخرین دستاوردهای نوین در محصولات مرتبط با گیاهان دارویی (شامل انواع افزودنیهای مجاز، رنگدهندههای طبیعی، عطریات، اسانسهای گیاهی و محصولات آرایشی ـ بهداشتی)ارائه و معرفی می شود.
چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب ایرانی (سنتی) از ۲۱ تا ۲۴ آبان ماه در مصلای امام خمینی (ره) برگزار می شود.
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