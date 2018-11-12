تولید ۹۲درصدی زعفران جهان توسط ایران/ خام فروشی۳۸۰میلیون دلاری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدحسین عصاره امروز در مراسم افتتاحیه چهارمین نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب ایرانی (سنتی) گفت: دو مقوله سلامت و اقتصاد به عنوان موضوع حاکمیتی در دولت ها و ملت ها مطرح هستند.

وی افزود: موضوع سلامت با امیدها و چالش هایی روبرو است اما پیشرفت های شگرفی هم در تولید داروها، تجهیزات برای تشخیص بیماری ها، سلول های بنیادی، علوم شناختی را برای ارتقای سلامت داشته است.

دبیر ستاد توسعه فناوری های گیاهان دارویی افزود: رویکردهای جدیدی به استفاده از داروهای گیاهی و فرآورده های طبیعی به وجود آمده که مردم تمایل به استفاده از آنها دارند.

به گفته وی: رویکرد استفاده از طب مکمل در سازمان بهداشت جهانی به رسمیت شناخته شده و کشورهای دیگر هم به تولید گیاهان دارویی تاکید زیادی دارند. به طوری که سطح زیرکشت گیاهان دارویی در چین، کانادا، آمریکا از ۳۹۳ هکتار در سال ۹۰ به ۳.۵ میلیون هکتار رسیده است.

واردات میلیون دلاری گیاهان دارویی در اروپا

عصاره اظهار داشت: ارزش دارویی گیاهان دارویی از ۵ میلیارد به ۳۰ الی ۴۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. واردات میلیون دلاری گیاهان دارویی در اروپا می تواند نشان از نقش گیاهان دارویی در صنایع مختلف باشد.

وی با بیان اینکه گیاهان دارویی در همه صنایع کاربرد دارند، گفت: تناسب با شرایط کم آبی، ایجاد بازار صادراتی، ایجاد زنجیره کشت و صنعت و غنای گونه های ایرانی دلیل بر اهمیت گیاهان دارویی در کشور هستند.

رتبه بالای ایران در گونه های گیاهی

دبیر ستاد توسعه فناوری های گیاهان دارویی با بیان اینکه ایران رتبه بالایی در گونه های گیاهی دارد، گفت: بالغ بر ۱۷۰۰ گونه گیاهی در ایران زیر کشت می روند که این می تواند ارزش افزوده بالایی داشته باشد.

عصاره با بیان اینکه این می تواند جایگزین صنعت نفت باشد، گفت: اما ما در کشور استانداردهایی برای تولید گیاهان نداریم.

به گفته وی: به عنوان مثال کارخانه برای تولید داریم اما ماده استانداردی برای تولید آن ماده گیاهی نداریم. به همین دلیل مجبور به واردات از خارج از کشور می شویم و بدین واسطه ارزش افزوده فراوانی را از دست می دهیم.

دبیر ستاد توسعه فناوری های گیاهان دارویی با تاکید بر اهمیت تعیین استانداردهای حوزه گیاهان دارویی گفت: ما درصدد هستیم که این استانداردها را ایجاد کنیم.

کاربرد گیاهان دارویی در صنایع

عصاره در ادامه با اشاره به نقش گیاهان دارویی در صنایع مختلف گفت: گیاهان دارویی در صنایع داروسازی (پزشکی و دامپزشکی) صنایع عطر، طعم، رنگ، خوشبوکننده های طبیعی و گیاهی، صنایع تولیدی افزودنی ها، مکمل ها، چاشنی ها، ادویه جات، صنایع تولید فرآورده های آرایشی-بهداشتی، تولید سموم گیاهی و تولید کودها، صنایع تولیدی شیرین کننده های گیاهی و نوشابه سازی، دم نوشها و اسانس ها نقش دارند.

تولید ۹۵۰ میلیون دلار مواد خام گیاهی

وی در خصوص تولید مواد خام گیاهی گفت: ۹۵۰ میلیون دلار ارزش تولید این مواد است که شامل برداشت از مزرعه، گلخانه و باغ می شود.

به گفته دبیر ستاد توسعه فناوری های گیاهان دارویی: اگر مرحله فرآوری اولیه که شامل شستشو، خشک کردن، سایزبندی، ضدعفونی و بسته بندی می شود را انجام دهیم ۱.۷ میلیارد دلار برای کشور درآمد خواهد داشت.

عصاره افزود: همچنین اگر بتوانیم مواد فرآوری شده را به استاندارد و به محصول قابل عرضه در بازار تبدیل کنیم، ۱۶.۴ میلیارد دلار برای ما درآمد خواهد داشت.

۷۱ درصد تولید گل محمدی جهان در ایران

همچنین وی در خصوص گل محمدی بیان داشت: ما در ایران ۷۱ درصد تولید جهانی گل محمدی را به خود اختصاص داده ایم که به میزان ۱۵ تا ۲۵ میلیون دلار حاصل فروش فرآورده اولیه این گل است.

دبیر ستاد توسعه فناوری های گیاهان دارویی با بیان اینکه ۱۵۰ تن مصرف ظرفیت بازار جهانی گل محمدی است، گفت: قیمت یک لیتر اسانس گل محمدی ۸ هزار تا ۲۲ هزار دلار است.

عصاره در خصوص زعفران گفت: ایران ۹۲ درصد تولید جهانی را در زعفران به خود اختصاص داده که ۳۸۰ میلیون دلار آن به صورت خام صادر می شود.