شرکت های فناوری سال گذشته ۶۰ هزار میلیارد تومان تولید داشته اند

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری ظهر امروز در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان کردستان اظهار داشت: با توجه به برنامه هایی که داریم سعی می کنیم این میزان تولیدات را به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برسانیم.

.وی در ادامه سخنان خود افزود: امسال تاکنون در زمینه تولیدات فناوری ۴۵۰ میلیون دلار صادرات داشته ایم و در نظر داریم طی دو سال آینده این میزان را به یک میلیارد دلار برسانیم

.معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ادامه داد: در حال حاضر 3 هزار و ۷۰۰ شرکت در این زمینه فعالیت دارند که سعی داریم این شرکت ها را به سمت اقتصادی کردن سوق دهیم

ستاری در ادامه از عزم این معاونت برای حمایت ویژه از فعالیت های نوآورانه و دانش بنیان در کردستان خبر داد و یادآور شد: استان کردستان استان جوانی است و علیرغم اینکه در این حوزه قدمت زیادی ندارد اما با استعدادهایی که شناسایی شده پیشرفت مناسبی داشته اند.

به گزارش مهر؛ در حاشیه سفر یک روزه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، ساختمان بنیاد نخبگان استان کردستان در سنندج افتتاح شد.