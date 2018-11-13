راه اندازی مجدد قطار مسافری بندرعباس-یزد و یزد- تهران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پور فخری پیش ازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: در راستای خدمات رسانی به مسافرین و استقبال برای سفر باقطار ، با پیگیری مدیرکل راه آهن هرمزگان و شرکت قطارهای مسافری رجاء جهت رفاه حال شهروندان استان هرمزگان، یزد و کرمان و سایر شهرهای مسیر بندرعباس-یزد و یزد- تهران و بلعکس راه اندازی شد.

وی عنوان کرد: با راه اندازی این قطار شاهد افزایش تعداد سه رام قطار بصورت یک روز درمیان به مقصد یزد و تهران و همچنین افزایش تعداد مسافر و نفر کیلومتر خواهیم بود.

افزایش ۱۰ درصدی جابجایی مسافر در هفت ماهه سال ۹۷

پورفخری خاطرنشان کرد: جابجایی مسافران در هفت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است که این جابجایی بوسیله ۲۱۰ رام قطار بصورت رفت و برگشت به تعداد ۸۴ هزار نفر مسافر از مبادی تهران، اصفهان و مشهد انجام گرفته است همچنین تعداد ۴ هزار و ۳۷۰خودرو در این مدت به وسیله واگن های خودرو بر حمل شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳ درصد افزایش را نشان می دهد.

وی افزود: در این مدت نفرکیلومتر طی شده ۸۱ میلیون و ۵۱۵ هزارو ۹۰۷ بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد رشد داشته است.