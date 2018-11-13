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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۰۱

سالاری خواستار تسریع در فرایند تأیید حکم شهردار منتخب تهران شد

سالاری خواستار تسریع در فرایند تأیید حکم شهردار منتخب تهران شد

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا پس از انتخاب شهردار تهران گفت: امیدوارم نهادهای ذی مدخل در فرایند تأیید حکم ایشان تسریع کنند تا مجبور به انتخاب سرپرست برای شهرداری تهران نشویم .

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در  جلسه شورا ضمن تبریک به پیروز حناچی، گفت: علیرغم اینکه من به آقای آخوندی رأی ندادم، اما معتقدم آقای حناچی جزو مدیران ممتاز و پاکدست کشور هستند.

 وی ادامه داد: امیدوارم نهادهای ذی مدخل در فرایند تأیید حکم ایشان تسریع کنند تا مجبور به انتخاب سرپرست برای شهرداری تهران نشویم.

کد مطلب 4457223
نورا حسینی

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