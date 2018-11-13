سالاری خواستار تسریع در فرایند تأیید حکم شهردار منتخب تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جلسه شورا ضمن تبریک به پیروز حناچی، گفت: علیرغم اینکه من به آقای آخوندی رأی ندادم، اما معتقدم آقای حناچی جزو مدیران ممتاز و پاکدست کشور هستند.



وی ادامه داد: امیدوارم نهادهای ذی مدخل در فرایند تأیید حکم ایشان تسریع کنند تا مجبور به انتخاب سرپرست برای شهرداری تهران نشویم.