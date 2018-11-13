اهدا۴۰هزار بسته لوازم تحریر از محل موقوفات به دانش آموزان نیازمند

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام عادلی پیش از ظهر سه شنبه در همایش یاوران وقف بیان کرد: درطول سالیان و با پیشرفت ملت ها بشر به این نکته رسید که باید از انسان هایی که صاحب ارزش و اخلاق هستند تبعیت کند و دیگر قدرت نظامی و علم به تنهایی ملاک نبوده بلکه اخلاق ملاک ارزش گزاری افراد است.

وی با بیان اینکه مهم ترین راز محبوبیت اهل بیت (ع) دارا بودن ارزش های اخلاقی و انسانی آنها است، افزود: خدا دلیل فرستادن پیامبر(ص) را تزکیه مردم معرفی کرده و همین امر امروز دلیل آشفتگی و ترس ابرقدرت ها در دنیا است.

حجت الاسلام عادلی عنوان کرد: امروز بسیاری از صاحب نظران سیاسی و اجتماعی معتقدند که حکومت پوشالی ابرقدرت های غرب به ویژه آمریکا رو به نابودی است چرا که بشر امروز به حدی از رشد رسیده که از قدرت نظامی ابر قدرت ها نمی ترسد و نشان از تحقق وعده الهی در رسیدن به حق است.

مدیرکل امور اجتماعی و امور خیریه سازمان اوقاف با اشاره به اینکه امروز حرکت بشر به سمت ارزش ها و اخلاق است، گفت: در مراسم عزاداری محرم و اربعین امسال شاهد حضور میلیونی مردم بودیم و دلیل آن هم علاقه به اهل بیت و فضایل ارزشمندی بوده که در وجود آن بزرگواران است.

حجت الاسلام عادلی با بیان اینکه امروز اخلاق است که در دنیا حکومت می کند، افزود: موقوفات هم نقش مهمی در جهت احیا اخلاق و ارزش ها داشتند و کارهایی بسیاری همچون تاسیس و اداره حوزه های علمیه، بیمارستان، مدارس و دانشگاه ها با هزینه موقوفات صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: یکی از ویژگی های وقف نسبت به سایر کارهای خیر؛ ماندگاری آن است که باید همیشه باقی بماند و منافع آن باید در جهت نیات واقف هزینه شود و حفظ عین موقوفه مقدم بر سایرهزینه ها است لذا باید برای هروقف، وقف نامه ای تنطیم شود تا درآینده دستخوش تغییر قرار نگیرد.

مدیرکل امور اجتماعی و امور خیریه سازمان اوقاف با اشاره به اینکه امسال بیش از ۴۰ هزار کیف و لوازم تحریر از محل موقوفات تهیه و به دانش آموزان نیازمند اهدا شد، ادامه داد: در سراسر کشور هزینه موقوفات در قالب طرح پیوند آسمانی برای تهیه هزینه جهیزیه زوج های نیازمند و شش تا هفت طرح با محوریت خدمات ویژه در کمک به نیازمندان صرف می شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از رسالات سازمان اوقاف مبارزه با خرافاتی است که در زمینه ایجاد بقاع افراد سود جو انجام می دهند، گفت: امروز در ایران هشت هزار بقعه و امام زاده داریم که از این تعداد ۱۰۰ بقعه در استان خراسان جنوبی هستند که هچون ستارگان از آسمان به زمین نور می دهند.

مدیر کل اموراجتماعی و خیریه سازمان اوقاف با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری در رسیدگی به این بقاع و توجه به آنها، افزود: مردم به واسطه همین امام زادگان به دین گرایش پیدا کردند.

حجت الاسلام عادلی با بیان اینکه موقوفات در جهت فرهنگ اصیل اسلامی و دینی هزینه می شود، ادامه داد: بعد از انقلاب و به فرموده امام (ره) توجه و رغبت مردم به موقوفات بیشتر شده اما از لحاظ کیفیت متفاوت بوده امروز مانند گذشته نیست که یک فرد به تنهایی مالک شهر یا روستا باشد و مالکیت ها جزیی است.