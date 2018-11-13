زنگ کتاب در مدارس شهرستان دیلم نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالامیر قاسمی فرماندار دیلم صبح سه‌شنبه در آیین نواختن زنگ کتاب و کتابخوانی در مدرسه راهنمایی سعادت این شهر اظهار داشت: بهترین راهکار برای توسعه فرهنگی جامعه ترویج فرهنگ کتابخوانی در بین مردم و بویژه دانش آموزان است.

وی با بیان اینکه والدین و آموزش و پرورش نقش کلیدی برای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در بین دانش آموزان دارند افزود: نهادینه کردن امر مطالعه در جامعه و بویژه در میان دانش آموزان به معنای تلاش برای علاقمند کردن آنها به مطالعه است و باید مطمئن باشیم با روی آورن دانش آموزان به مطالعه اثرات قابل ملاحضه ای را خواهیم دید.

زهره محنایی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دیلم نیز ضمن تبریک هفته کتاب و کتابخوانی در جمع دانش آموزان گفت: بحث مهم امروز در کشور فرهنگ سازی در جهت مطالعه است که این مسئله مهم و فرهنگ سازی آن باید از مدارس و توسط دانش آموزان عزیز پایه ریزی شود.

وی داشتن مطالعه را در موفقیت یک جامعه پویا بسیار موثر دانست و افزود: مطالعه و کسب علم و علاقه دانش آموزان به مسائل کتابخوانی رمز موفقیت جامعه ای درس خوان در آینده است.

محنایی گفت: دانش آموزان علاوه بر خواندن کتب درسی به کتابهای غیردرسی هم توجه داشته باشند چراکه خواندن کتابهای غیر درسی هم می تواند در به بالابردن سطح آگاهی و دانش ما کم شایانی کند.

عباس امید رئیس اداره آموزش وپرورش دیلم با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در جامعه اظهار داشت: خواندن دریچه ورود به شهر علم و دانش است و باید اهمیت مطالعه کتاب برای همه ی افراد جامعه و بویژه دانش آموزان روشن شود.

وی با شمردن ضرورت های مطالعه برای دانش آموزان خاطرنشان کرد: آینده کشور و جامعه متعلق به افرادی است که اهل مطالعه و به دنبال کسب علم و دانش باشند .

مراسم نواختن زنگ کتاب و کتابخوانی با حضورفرماندار، معاون سیاسی فرمانداری، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدریت اداره آموزش و پرورش، رئیس کتابخانه عمومی، شهردارو اعضای شورا، رئیس اداره ورزش و جوانان وجمعی از معلمین و دانش آموزان در مدرسه شبانه روزی سعادت شهرستان دیلم نواخته شد و سپس با حضور جمعی از معلمین و مسئولین از کتابخانه این مدرسه بازدید بعمل آمد.