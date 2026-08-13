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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

خواب‌آلودگی راننده اتوبوس در محور بجنورد–آشخانه ۱۱ مصدوم برجا گذاشت

خواب‌آلودگی راننده اتوبوس در محور بجنورد–آشخانه ۱۱ مصدوم برجا گذاشت

بجنورد- رئیس پلیس راه خراسان شمالی گفت: برخورد یک دستگاه اتوبوس با نیوجرسی در محور بجنورد-آشخانه بر اثر خستگی و خواب‌آلودگی راننده، ۱۱ مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پرویز رضایی‌نسب در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: ساعت چهار بامداد امروز یک دستگاه اتوبوس مسافربری که از گرگان به مقصد مشهد در حال حرکت بود، در محور بجنورد به آشخانه و روبه‌روی روستای شورک، به دلیل خستگی و خواب‌آلودگی راننده با نیوجرسی حاشیه جاده برخورد کرد.

وی افزود: پس از وقوع این حادثه و اعلام موضوع به مرکز ارتباطات فوریت‌های پزشکی، تیم‌های عملیاتی اورژانس و هلال‌احمر بلافاصله به محل اعزام شدند.

رئیس پلیس راه خراسان شمالی ادامه داد: در پی این حادثه، ۱۱ نفر از سرنشینان اتوبوس مصدوم شدند که پس از انتقال به مراکز درمانی، برای ادامه سفر، مسافران با یک دستگاه اتوبوس جایگزین به مسیر خود ادامه دادند.

کد مطلب 6915505

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