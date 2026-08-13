به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پرویز رضایی‌نسب در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: ساعت چهار بامداد امروز یک دستگاه اتوبوس مسافربری که از گرگان به مقصد مشهد در حال حرکت بود، در محور بجنورد به آشخانه و روبه‌روی روستای شورک، به دلیل خستگی و خواب‌آلودگی راننده با نیوجرسی حاشیه جاده برخورد کرد.

وی افزود: پس از وقوع این حادثه و اعلام موضوع به مرکز ارتباطات فوریت‌های پزشکی، تیم‌های عملیاتی اورژانس و هلال‌احمر بلافاصله به محل اعزام شدند.

رئیس پلیس راه خراسان شمالی ادامه داد: در پی این حادثه، ۱۱ نفر از سرنشینان اتوبوس مصدوم شدند که پس از انتقال به مراکز درمانی، برای ادامه سفر، مسافران با یک دستگاه اتوبوس جایگزین به مسیر خود ادامه دادند.