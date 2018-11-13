به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی لطفی با تاکید براینکه از ابتدای دوره حضورم به عنوان مدیرعامل شستا نسبت به فعال کردن کمیته انتصابات در این مجموعه اقدام کرده‌ام، گفت: برای جذب مدیران در شرکت‌های شستا حتما شرایط و تخصص‌های افراد ذی‌صلاح در این کمیته مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بدور از توصیه‌ها و فشارهای موجود، در زمینه جذب افراد اظهار نظر می‌شد.

لطفی با تاکید بر اینکه هیچ ژن خوبی در شرکت‌های شستا بکار گرفته نشده است، تصریح کرد: ملاک ما برای جذب مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت‌های شستا جوانگرایی، تخصص و کارآمدی بوده است و بر همین اساس علیرغم همه فشارهای موجود تلاش کردیم ذره‌ای از معیارها و ملاک‌های تعیین شده کوتاه نیاییم.

مدیرعامل شستا وجود رابطه‌سازی یا خویشاوندسالاری در انتخاب مدیران و اعضای هیات مدیره شستا را تکذیب کرد و گفت: حتی یک مورد هم سراغ نداریم که افرادخارج از چارچوب‌ها و ضوابط تعیین شده در شستا یا شرکت‌های آن به کار گمارده شده باشند.

وی با اشاره به ماده ۲۴۱ قانون تجارت تصریح کرد طبق مفاد تبصره ۲ ماده مذکور «هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همـزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیات‌مدیره انتخاب شـود که در مجموعه شستا این امردر دستور کار قرارگرفت و افرادی که شامل این قانون شده اند از عضویت موظف در بیش از یک شرکت استعفا داده اند و پروسه تغییر و جایگزینی آنان به سرعت در دست انجام است. ضمناً برابر قانون هیچ حق الزحمه ای برای جای دومی نگرفته اند.

لطفی تصریح کرد: در یک‌سال اخیر حتی عده‌ای از بانوان صاحب صلاحیت هم با لحاظ چارچوب‌های تعیین شده به عنوان مدیر با عضو هیات مدیره در شرکت‌های تابعه شستا مشغول بکار شده‌اند که این موضوع نقطه قوت کار ما در دوره اخیر بوده است.

وی افزود با اصلاح نهایی صورت گرفته بر روی لیست اعضای هیات مدیره هلدینگها و شرکتها تابعه برخی اشکالات نظیر حذف اسامی افراد خارج شده از هیات مدیره ها و شباهت اسمی ها ، فایل ان امروز بر روی سایت شستا و وزارت تعاون قرار میگیرد.

مدیرعامل شستا با اشاره به اینکه ۸۵ درصد از داراییهای شستا در بورس عرضه شده است و تمامی اطلاعات شرکتها بورسی و غیربورسی شستا از طریق سامانه کدال سازمان بورس و شرکت فرابورس در اختیار علاقمندان قرار داده شده است گفت شستا با بیش از ۱۲۰۰ قلم کالا تولید می کند و پیش بینی میشود تا پایان سال صادرات آن به ۲ میلیارد دلار برسد.

وی افزود: شستا ۲۷۴ شرکت دارد که ۱۸۴ شرکت را مدیریت می‌کند و مابقی را سهامدار است و درحال حاضر ۲ درصد از سهم تولید ناخالص ملی را در اختیار دارد.